Ad un mese esatto dal primo appuntamento al Misano World Circuit Marco Simoncelli, i binomi del CIV stanno intensificando la personale marcia di avvicinamento alla stagione 2024. Nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 marzo vari attesi protagonisti della scena nazionale sono tornati in pista a giro per il Bel Paese con nuove tornate di test privati. Per qualcuno si è trattato di una semplice prosecuzione del lavoro iniziato nelle scorse settimane, per altri ancora della prima effettiva uscita dell’anno nuovo.

Iniziato il nuovo corso DMR Racing nei test di Vallelunga

Questo il caso sicuramente di DMR Racing, all’esordio pubblico in qualità di nuova struttura di riferimento Yamaha nel CIV Superbike. La formazione di Walter Durigon ha scelto l’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga per “rodare” le R1 affidate al cavallo di ritorno Alessandro Delbianco e Riccardo Russo (protagonista di un brutto incidente). Favoriti da condizioni meteorologiche pressoché buone, si sono visti in azione anche il Barni Spark Racing Ducati con Michele Pirro (principale indiziato alla conquista del titolo tricolore 2024), Nuova M2 Racing Aprilia con i riconfermati Luca Bernardi e Samuele Cavalieri, e il TCF Racing Honda con il sempreverde Simone Saltarelli. Più vari volti conosciuti delle cosiddette categorie “di supporto” e gradite “special guest” provenienti dal circus del Mondiale Superbike quali Yari Montella (Barni Ducati), Simone Corsi (Renzi Corse Ducati), Gabriele Giannini e Bruno Ieraci (Prodina Kawasaki).

Di seguito una piccola fotogallery a cura di Cristopher Ponso

La Scuderia Improve con la CBR ’24 nei test di Misano

Luca Vitali in azione con la CBR 1000 RR-R 2024 (credit: Dani Guazzetti)

Meno fortunati invece coloro che hanno optato per il Misano World Circuit Marco Simoncelli. Complice la pioggia caduta copiosamente nella giornata di lunedì, l’operato delle squadre si è limitato di fatto al solo pomeriggio di martedì. Quanto basta per osservare da vicino la CBR RR-R di ultima generazione vestita con i colori della Scuderia Improve. Uno shakedown, tuttavia, interlocutorio considerando le condizioni fisiche debilitanti di Luca Vitali (operatosi di recente alla spalla) e la versione ancora “ibrida” della Fireblade (motore originale, aspettando l’arrivo di altre componenti tecniche dal Giappone).

Lorenzo Zanetti al lavoro sulla Ducati

In casa Honda si prospetta la stagione della verità con la grande novità delle concessioni che consentiranno di intervenire su telaio e alternatore della CBR RR-R. Ne sa qualcosa il The Blacksheep Team, presente con la new entry Flavio Ferroni (incappato suo malgrado in una innocua scivolata al Tramonto). Prima volta anche per Roberto Mercandelli con la Panigale V4 R del Broncos Racing Team, chiamato a raccogliere il testimone di Lorenzo Zanetti. A proposito di Zanetti, in Riviera il Campione CIV SBK 2023 ha proseguito il lavoro personalizzato per conto di Ducati sulla V4 R. Tra i vari, sono scesi in pista altresì Jarno Ioverno (322 Racing BMW) e Daniele Zinni (Bike&Motor BMW) sul fronte CIV SBK. Curiosità invece attorno a Luca Salvadori (Broncos) impegnato alla guida di una V4 R via Go Eleven-WSBK e Leonardo Carnevali con la nuova CBR 600 RR della Scuderia Improve per il CIV Supersport.

Di seguito una piccola fotogallery a cura di Dani Guazzetti

