Alessandro Delbianco correrà nel CIV Superbike 2024 con la Yamaha R1 del DMR Racing Team, nuova compagine di riferimento di Iwata nella massima serie tricolore. L’obiettivo del funambolico pilota romagnolo è ambizioso: sfidare a viso aperto la Ducati, detentrice del titolo da tre anni a questa parte. In particolare il tester MotoGP Michele Pirro, a caccia di rivalsa insieme al Barni Spark Racing Team dopo i noti fatti della scorsa stagione.

Alessandro Delbianco all’assalto del CIV Superbike 2024 con DMR Yamaha

L’esperienza del pilota pugliese, già nove volte Campione tricolore, contro la freschezza e la “fame” agonistica di un Delbianco talentuoso, seppur ancora in cerca della definitiva dimensione. DB52 non si limiterà solo al CIV: aspetta un’offerta del Mondiale Endurance FIM EWC, dove potrebbe costruirsi una carriera “alternativa”. Ma non solo, fa anche l’istruttore di guida (veloce) a… domicilio! Nel video qui sopra un Delbianco in piena maturazione ci parla dei suoi obiettivi, dei suoi sogni e di molto altro.

Photo Credit: Dani Guazzetti