Trascorsi oltre due mesi dai noti fatti di Gara 2 di Imola, con un post pubblicato nei giorni scorsi sui personali canali social Michele Pirro ha confermato in netto anticipo la sua partecipazione al CIV Superbike 2024. Dal 2015 a questa parte impegnato a tempo pieno con il Barni Racing Team Ducati, il pluricampione italiano correrà con la Panigale V4 R della compagine di Marco Barnabò anche la prossima stagione. Il riscatto del 2023 passerà da unico obiettivo: riappropriarsi del titolo tricolore.

Nuovo assalto al CIV Superbike

Non potrebbe essere altrimenti per il grande sconfitto della stagione 2023. Davanti di nove punti in campionato alla vigilia dell’ultimo round di Imola, Michele Pirro ha visto sfumare sul più bello quel che sarebbe stato il settimo titolo in nove anni nel CIV Superbike. Per cause proprie, depauperando tutto il vantaggio con una madornale scivolata in Gara 1. Per episodi controversi, con nella successiva Gara 2 il patatrac causato dal rivale Lorenzo Zanetti ad affogare definitivamente le sue velleità da primato. Da allora non si è parlato d’altro, si sono dette tante cose. Malgrado la ferita ancora aperta, nel 2024 il Ducatista ci riproverà.

Il post di Michele Pirro

“(Marco Barnabò; ndr) Mi ha detto che non può a fare a meno di me. Campionato Italiano Superbike 2024 arriviamo! Buon anno a tutti. Ci vediamo in pista, come sempre a tutto gas” ha scritto l’originario di San Giovanni Rotondo il quale, considerando la nuova sfida che intraprenderà il Campione in carica Lorenzo Zanetti nell’IDM Superbike, partirà ancor di più coi favori del pronostico.

Decima corona italiana

Dopo aver indossato l’#1 con scarsa fortuna, Michele Pirro tornerà verosimilmente al suo storico numero 51 rinnovando l’assalto alla decima corona della carriera al Campionato Italiano Velocità. Fermo a quota nove (sei in Superbike, due in Superstock 1000 e uno in Supersport), l’arrivo in doppia cifra gli consentirebbe di avvicinare ad una sola lunghezza Tarquinio Provini (11), secondo solo all’eterno Giacomo Agostini (16).

Photo credit: Salvatore Annarumma