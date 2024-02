La Superbike ha concluso la fase europea del precampionato e a pochi giorni dal via Mondiale (24-25 febbraio) tutti si chiedono se qualcosa è cambiato rispetto alle ultime due stagioni segnate dal dominio di Alvaro Bautista e la Ducati. L’edizione 2024 parte con nuove premesse: i gestori del campionato hanno introdotto la penalità ad personan per lo spagnolo, che sarà l’unico in pista zavorrato di sei chili. Gli avversari hanno affilato i denti: fra cambi di marca clamorosi e arrivo di volti nuovi, lo schieramento anti-Alvaro è cresciuto di numero potenziale. Bautista nei test si è nascosto ma dall’analisi dei cronologici di Jerez e Portimao il veterano dei giornalisti della Superbike Paolo Gozzi si è fatto l’idea che il ducatista sarà anche quest’anno il pilota da battere. Nel video qui sopra ci spiega perchè.