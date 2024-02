MotoGP, Lorenzo senior bacchetta Marquez: “Ecco il suo punto debole”

Uno dei piloti MotoGP più attesi del 2024 è indubbiamente Marc Marquez, che guiderà una Ducati e che molti indicano come candidato al titolo. Nonostante si tratti della Desmosedici GP23 di una squadra satellite, Gresini Racing, c’è chi ritiene che possa comunque laurearsi campione. Sarebbe un’impresa storica se dovesse compierla. La cosa che si può dare abbastanza per scontata è che sarà un vero protagonista della stagione, perché con un prototipo come quello di Borgo Panigale è difficile pensare che un campione del suo talento non riesca a fare dei buoni risultati.

MotoGP, Lorenzo senior bacchetta Marquez

Chicho Lorenzo è stato interpellato dal giornalista spagnolo Nico Abad sul suo canale YouTube e ha detto chiaramente cosa non gli piace di Marquez, che ovviamente ritiene un grande pilota: “Di Marc ci sono molte cose che ammiro e altre che non mi piacciono affatto. Come carattere è il miglior esempio che esiste in questo sport, come Mick Doohan, che stava per perdere una gamba e poi ha recuperato andando a vincere cinque campionati mondiali. Se non hai carattere, non puoi farlo. Per quanto riguarda Marc, nel 2020 abbiamo visto il lato negativo. Nella prima gara a Jerez era così superiore che avrebbe potuto vincere senza sforzarsi, però voleva dimostrare e fare una differenza enorme da subito. Poi ha voluto provare a tornare già la settimana seguente. Ha preso una serie di decisioni che non lo hanno aiutato nel suo recupero“.

Sicuramente pensare al 2020 genera tanti rimpianti nell’otto volte iridato, che tornando indietro farebbe scelte diverse. Il padre di Jorge Lorenzo sottolinea quello che, a suo avviso, rappresenta il più grande difetto di Marquez: “Il punto debole di Marc è il suo modo di intendere la competizione, cadendo sempre. Lo scorso anno ha fatto il record di cadute, ma anche in quelli prima è caduto tanto. Cosa si stava giocando nel 2023? Niente, zero. Sapeva che la moto era quella e che sarebbe andato in Ducati. Tutti avevano capito che la Honda non funzionava ed è caduto ventotto volte. Quindi, dov’è il suo limite? Qui vedo il problema di Marc. Se non allenta, si può fare male“.

Marc e Gresini, quali risultati insieme?

Lorenzo senior ha risposto anche su quello che Marquez potrà fare con il team Gresini Racing nel mondiale MotoGP 2024: “Ci si può aspettare di tutto. L’unico dubbio è che si trova in una squadra satellite e con un costruttore che non ha bisogno di lui, avendo vinto negli ultimi anni. Hanno già piloti giovani che si suddividono le vittorie praticamente. Dovrà convincere Ducati a supportarlo. Vediamo che succede, come lui gestirà la relazione con Ducati. Se vincesse, sarebbe una pubblicità negativa per loro…”.

Ovviamente, la casa di Borgo Panigale preferisce vincere con la propria squadra factory, è normale e questo concetto vale anche per le altre case. Essere battuti da un pilota che guida la moto dell’anno precedente con una formazione satellite sarebbe un po’ uno smacco, va detto. Vince una Ducati, sì, ma un trionfo finale di Marquez andrebbe un po’ a ridimensionare tutti gli altri.

Foto: Gresini Racing