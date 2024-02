La nuova sfida di Simone Mazzola: un team nel CIV Junior Ohvale

Il 19 maggio 2017 la vita di Simone Mazzola è cambiata per sempre. Aveva appena 21 anni ed è caduto nelle prove libere della classe Supersport 300 del CIV a Misano. Le conseguenze sono state molto gravi: è stato ricoverato in rianimazione con una lesione midollare. Simone Mazzola ha lottato come un leone, ha fatto una lunga riabilitazione a Montecatone ed ha ricostruito la sua vita. Per un po’ di anni non ha più voluto saperne di moto, tra l’altro la sua condizione fisica non gli avrebbe consentito di partecipare alle gare di motociclismo paralimpico. Riesce ad andare in kart ma solo a livello amatoriale. Ora torna in pista e lo fa da team manager con una sua squadra nel CIV Junior Ohvale 2024 categoria 110 e 160.

“Per un po’ di tempo ho ripudiato il motociclismo – racconta Simone Mazzola a Corsedimoto – non ne volevo sapere. Mi aveva proposto di fare il telemetrista ma io ero abituato ad essere un pilota e non m’interessava fare altro. Con il tempo però ho iniziato a vedere le cose da un ‘altra prospettiva. Volevo mettere la mia esperienza al servizio dei giovani ed è nata così l’idea di creare un team. Il mio fisioterapista, Mauro Quattrociocche, mi ha aiutato tanto a livello fisico e mi ha fatto anche da motivatore, mi ha spronato. In più mi hanno dato una mano tanti amici ed Ongetta, ora sponsor principale del mio nuovo team. Spero di ritrovare l’aiuto delle persone che mi hanno supportato in passato: mi farebbe molto piacere averle al mio fianco in questa nuova avventura”.

Quali sono i programmi?

“La struttura l’abbiamo, le moto pure. Ora stiamo cercando due piloti ed altri sponsor o sostenitori per completare il budget. Siamo partiti piuttosto tardi con questo progetto ed è difficile organizzare tutto però siamo molto carichi. Il nostro obbiettivo è partecipare al CIV Junior Ohvale e contribuire alla crescita di due ragazzini. Ecco, l’idea di aiutare due giovani mi motiva al massimo”.