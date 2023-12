La notizia era nell’aria ora è arrivata la conferma ufficiale. Come già anticipato da Corsedimoto, Alessandro Delbianco e Riccardo Russo nel 2024 parteciperanno al Campionato Italiano Superbike su Yamaha nei colori DMR. Lo si legge in una nota ufficiale diramata da Yamaha relativa proprio all’impegno nel CIV.

“Yamaha Motor Europe Filiale Italia scalda i motori per il Campionato Italiano Superbike 2024 ed è pronta a schierarsi in pista con il Team DMR Racing, con i due piloti Alessandro Delbianco e Riccardo Russo. Una collaborazione nata dalla visione strategica del Costruttore, nello sviluppare il progetto CIV SBK, che ha incontrato l’ ambizione del Team Owner Valter Durigon. Obiettivo comune è puntare ai massimi risultati sportivi e dare vita a una stagione piena di successi, sia in termini di vittorie sia come spirito di squadra”.

Delbianco prosegue dunque la sua avventura con Yamaha ma non più con Keope il cui futuro nel CIV ad oggi appare quanto mai incerto. Tra l’altro Delbianco aveva già corso con DMR in passato (ma in sella ad una Honda) laureandosi vice-campione italiano. Russo rimane in DMR e con la Yamaha avrà ancor più chances di dimostrare il proprio valore.

