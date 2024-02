Lorenzo Zanetti non è soltanto il Campione CIV Superbike in carica, ma anche il collaudatore che ha svolto e svolgerà un ruolo importantissimo nei trionfi Ducati nel Mondiale Superbike. In questa video intervista, pubblicata sul canale CorsedimotoTV, cui potete accedere qui sopra, ci racconta come ha vissuto il turbolento finale della scorsa stagione della massima serie tricolore incendiato dal contatto con il diretto rivale Michele Pirro in Gara 2 di Imola. Soffermandosi contestualmente su quella che sarà la sua nuova sfida per la stagione 2024, emigrando in Germania per andare a caccia del titolo tedesco IDM Superbike con il rinnovato Triple M Racing e, non da meno, il supporto diretto di Ducati: “I campionati nazionali sono diventati tutti molto competitivi, troverò un regolamento diverso, piste che non conoscono. Ma sono un lavoratore, mi adatterò.”

Zanetti: “Nicolò Bulega? Me lo aspettavo”

In qualità di rappresentante della casa di Borgo Panigale, l’esperto motociclista bresciano ha parlato a lungo anche del debutto Ducati nel Mondiale Superbike in quel di Phillip Island che ha visto salire alla ribalta il talento di Nicolò Bulega, Campione del Mondo in carica Supersport. Lorenzo Zanetti ci rivela quanto era grande l’aspettativa in reparto corse, ecco perché.

Photo credit: Salvatore Annarumma