Finalmente un po’ di aria fresca nel Campionato Italiano Superbike. In gennaio ha ufficializzato la partecipazione il team SLP Squadra Corse BMW con l’esordiente Alessandro Arcangeli e Gianluca Sconza. Ora lo fa il 322 Racing Service con il ventiduenne Jarno Ioverno. Il giovane piemontese non sarà solo alla sua prima stagione al CIV Superbike ma proprio al Campionato Italiano.

“Ho iniziato a correre a 13 anni in un campionato regionale – racconta Jarno Ioverno a Corsedimoto – poi ho gareggiato nel Trofeo Motoestate su Yamaha R6 e nel 2020 sono approdato al Mondiale Supersport 300. La mia idea era fare per due anni quel campionato per poi salire al WorldSSP invece non è stato possibile. Dopo una stagione in 300 sono andato a fare il National Trophy con 322 Racing Service. L’anno scorso ho partecipato alla Racing Night del CIV come wild-card ed è stato molto bello. Abbiamo così deciso di concentrare tutti gli sforzi per partecipare quest’anno a tutto il campionato. Per me sarà tutto nuovo: le gomme, l’elettronica, il format con gare più lunghe, gli avversati…Il livello è veramente alto”.

Con quali obbiettivi ti approcci a campionato?

“Chiaramente sarei un pazzo se dicessi di voler sfidare Michele Pirro, un pilota che guardavo la domenica in televisione. Per me è emozionante già solo il fatto di essere in griglia con lui e gli altri big: mi crea motivazioni molto forti. Io corro con in team privatissimo. Il mio obbiettivo è provare ad essere il migliore dei debuttanti e me la giocherò con Arcangeli che è molto veloce, i primo tra i piloti in sella ad una BMW e centrare qualche top 5 entro la fine del campionato. Tra l’altro ci saranno varie BMW in griglia ed è una cosa positiva”.

Jarno Ioverno, diamo un sguardo il futuro. Dove vuoi arrivare?

“Io credo che il CIV possa essere un buon trampolino di lancio. Voglio fare le cose per bene, crescere e cercare di arrivare un giorno al Mondiale Superbike”.

Foto Dani Guazzetti