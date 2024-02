Superbike e Supersport: ufficiali le moto omologate per il 2024

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale Superbike 2024, che prenderà il via nel weekend 23-25 febbraio a Phillip Island. Ci sono dei cambiamenti per quanto concerne la griglia e il regolamento del campionato, ma pochissimo è cambiato per quanto concerne le moto. L’unica novità nell’elenco di quelle omologate dalla FIM per questa stagione è la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade (versione standard e SP). Nessun altro costruttore Superbike ha apportato modifiche.

Superbike, Supersport e SSP300: le omologazioni FIM

Per quanto concerne la categoria Supersport, Honda ha omologato le CBR600 con il codice modello PC40 (mercato asiatico) e PC69 (mercato europeo). Tra le omologazioni di gennaio 2024 anche la Triumph Street Triple 765 RS con il codice modello HJ8. Nel dicembre scorso sono state omologate anche le MV Agusta F3 800 RR MU e la F3 Superveloce MU. La Yamaha YZF-R7 è stata omologata anche per la SSP 600/NG (solo Fase 1) in modo che la FIM possa supportare le Federazioni Nazionali nell’accogliere questa nuova moto nelle loro serie nazionali.

Capitolo Supersport 300: l’estensione dell’omologazione della Kawasaki Ninja 400 è in attesa del completamento della Fase 1, mentre la Kove 321 RR-S (codice modello P310) è in attesa sia della Fase 1 che della Fase 2. La Yamaha YZF-R3 ha ricevuto l’omologazione nell’ottobre 2023 con il codice modello YZF-R3 320

