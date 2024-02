Superbike, test Australia: un imprevisto fa cambiare il programma

Rimane solamente un test prima dell’inizio dei campionati mondiali Superbike e Supersport, che prenderanno il via in Australia nel weekend 23-25 febbraio. C’è già una sorpresa per quanto concerne il programma previsto per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 febbraio, quelle previste per le ultime prove della pre-season.

Superbike-Supersport: gli orari dell’ultimo test a Phillip Island

Infatti, a causa di circostanze logistiche impreviste, il calendario del test a Phillip Island è stato modificato. Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del WorldSBK, ci ha comunicato quanto segue: “Abbiamo mandato due navi e ci hanno detto che la seconda non sarebbe arrivata in tempo. Allora abbiamo mandato un aereo con un po’ di gomme della Supersport e altre attrezzature, che erano presenti nella seconda imbarcazione. La nave principale, che passa per l’Africa e che avuto un po’ di ritardo, dovrebbe arrivare lunedì. Potremo iniziare con il test Supersport, perché le gomme che vengono in aereo sono le loro. Poi con la nave arriveranno anche quelle della Superbike e il secondo giorno potranno girare loro“.

Nel primo giorno girerà solamente la Supersport e nel secondo solo la Superbike. Sicuramente, team e piloti non saranno contenti, visto che avevano pianificato di lavorare per due giornate e non per una sola. Soprattutto chi non è ancora a posto con il proprio pacchetto tecnico dopo gli scorsi test avrà un danno da questa situazione imprevista e dovrà ottimizzare il tempo in pista. Di seguito il programma con gli orari.

Lunedì 19 febbraio 2024

09:10 – 13:10 WorldSSP Official Test – Free Practice 1

13:40 – 17:40 WorldSSP Official Test – Free Practice

Martedì 20 febbraio 2024

09:10 – 13:10 WorldSBK Official Test – Free Practice 1

13:40 – 17:40 WorldSBK Official Test – Free Practice 2

Foto: WorldSBK