Superbike, duello in BMW: Laverty lancia la sfida al team ROKiT

Nel 2024 il team Bonovo Action spera di ottenere i migliori risultati da quando è presente nel Mondiale Superbike. Gode di un grande supporto tecnico da parte di BMW, la M 1000 RR è migliorata rispetto alla scorsa stagione e la coppia Gerloff-Redding ha tutto per fare bene. Il box può contare anche su una figura come Eugene Laverty, che dal 2023 è co-proprietario della squadra tedesca e anche coach dei piloti. La sua esperienza è molto preziosa.

SBK 2024, Laverty: dal ritiro al nuovo ruolo

Dopo tanti anni da pilota, il nord-irlandese si sta cimentando in un tipo di lavoro diverso e sta imparando tanto: “Ho avuto il tempo di imparare i fondamenti – ha dichiarato a BBC Sport – perché l’attuale team manager è ancora lì, quindi mi sta dando il tempo di vedere come funzionano le cose. Mi manca la guida, ma ho sempre saputo che sarebbe successo. Non mi mancano tanto le gare, perché gli ultimi anni della mia carriera non sono andati molto bene“.

Laverty compirà 38 anni a giugno e in passato aveva immaginato di essere ancora in pista a tale età, però le cose sono cambiate e ha accettato la proposta di Bonovo Action, team per il quale correva nel WorldSBK: “Il mio piano iniziale era quello di correre fino a 39 o 40 anni, ma poi mi sono reso conto che un’offerta del genere non arriva molto spesso. Quindi nel 2022 ho deciso di abbandonare la carriera agonistica e di passare all’altro lato del recinto“.

Le ambizioni del team Bonovo Action

Eugene è particolarmente fiducioso per la stagione della squadra tedesca, che ha visto in crescita già nel 2023 con Gerloff: “Questo è il primo anno in cui siamo team ufficiale BMW, come il team ROKiT, e quindi tutti i quattro piloti hanno la stessa moto. Redding ha fatto dei buoni risultati con BMW, conquistando anche dei podi. Garrett è stato il migliore pilota BMW l’anno scorso. Abbiamo una formazione molto forte“.

Quest’anno Bonovo Action è iscritto come squadra ufficiale, non più come indipendente, a riprova del supporto tecnico importante che sta ricevendo dalla casa madre. Pertanto Laverty sente di poter sfidare la coppia Razgatlioglu-van der Mark del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK: “Con i due team che hanno accesso allo stesso kit, dobbiamo guardarci l’un l’altro. Tutti desiderano avere una famiglia amichevole, ma dobbiamo cercare di essere i migliori in BMW, questo è certo. La moto sta diventato sempre più forte e speriamo sia pronta per vincere delle gare quest’anno“.

