Davide Stirpe “Con Ducati per dimostrare che non sono finito”

Davide Stirpe volta pagina, anzi, cambia libro. Dopo sette stagioni con MV quest’anno correrà sulla Ducati Panigale V2 del team Mesaroli Racing by VMR nel Campionato Italiano Supersport. Durante l’inverno si era ipotizzato un suo passaggio al CIV Superbike ed in effetti aveva avuto dei contatti ma ha preferito restare nella classe che lo ha visto trionfare per anni. Dal 2016 al 2021 è stato tra i principali protagonisti del campionato conquistando due titoli italiani, tante vittorie e podi. Il 2022 invece è stato un anno decisamente sotto tono ma che gli ha dato la carica giusta per questa stagione.

“L’anno scorso è stato un disastro – racconta Davide Stirpe a Corsedimoto – ora voglio dimostrare agli altri e forse un po’ anche a me stesso che non sono diventato improvvisamente scemo, non ho disimparato ad andare in moto, non sono finito! Tutto quello che avevo fatto prima del 2022 non può essere dimenticato e voglio tornare a conquistare i risultati ottenuti fino a due anni anni fa. Ho una grandissima voglia di riscatto, ho fame di vittorie e podi”.

Come sei giunto all’accordo con Mesaroli Racing by VMR?

“Mi ha telefonato Alessio Velini, mio amico da anni. Aveva messo in piedi un nuovo progetto assieme Mesaroli, un nome ormai storico nel mondo delle moto. Mi ha fatto molto piacere: ringrazio di cuore il team ed Alessio Velini per questa splendida opportunità. Siamo partiti un po’ in ritardo ma sono convinto che potremo fare bene. La Panigale è sicuramente la moto più competitiva e la mia scelta è stata determinata anche da questo” .

Obbiettivo?

“Logicamente mi piacerebbe lottare per il titolo. Il livello sarà molto alto anche quest’anno, con l’arrivo di Simone Corsi dalla Moto2, con Massimo Roccoli che sarà sempre lì a giocarsela per il titolo, Roberto Mercandelli, Matteo Patacca e tanti altri”.

Continuerai a lavorare anche come tecnico FMI?

“Certo, con i Talenti Azzurri siamo ripartiti alla grande. Sarà un anno bello ed intenso anche come come tecnico federale”.