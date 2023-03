Superbike Indonesia, prima notte di fuoco: gli orari tv e diretta streaming

La Superbike torna in pista a pochi giorni di distanza dalla fantastica apertura di Phillip Island, in Australia. Stavolta si corre al Mandalika Circuit, sull’isola di Lombok nell’arcipelago indonesiano. Siamo ancora ai bordi dell’oceano, ma la configurazione del tracciato è assai diversa. Inaugurata appena due anni fa, la pista ha un andamento più “europeo”, con diciassette curve e un rettilineo di soli 750 metri. Qui la Ducati potrebbe perdere il netto vantaggio che ha permesso ad Alvaro Bautista di battezzare la difesa del Mondiale con una sonante tripletta. Sul bagnato, sulla lunga o corta distanza lo spagnolo ha fatto la differenza. In Indonesia, lo scorso novembre, festeggiò in anticipo il primo titolo iridato.

Toprak alla carica

Bautista però non vinse, stoppato tre volte da uno scatenato Toprak Razgatlioglu. La Yamaha dovrebbe trovarsi meglio rispetto a Phillip Island, ma in particolare sarà la disponibilità di gomme più soffici ad andare incontro alle doti di guida del talento turco. Spera di poter rialzare la testa anche Jonathan Rea, reduce da un week end sottotono: la Kawasaki è stata incisiva solo sul bagnato (secondo posto) mentre nelle due gare asciutte è precipitata a centro gruppo. Occhio agli italiani: Axel Bassani, Andrea Locatelli e Danilo Petrucci ci regaleranno emozioni.

Niente diretta TV

Come in Australia, Sky Sport MotoGP non offrirà la diretta delle due sessioni del venerdi, tantomeno delle prove della Supersport capeggiata da Nicolò Bulega (Ducati). Per vivere la diretta bisogna collegarsi in streaming sul sito ufficiale della Superbike. Il meteo annuncia cielo nuvoloso, ma scarsa possibilità di pioggia. A Lombok però i cambiamenti sono molto repentini. Per effetto del fuso orario le due sessioni Superbike (45 minuti ciascuna) scattano alle 03 e alle 06.

Venerdi 3 marzo 2023

02:00-02:45 WorldSSP – FP1

03:00-03:45 WorldSBK – FP1

05:00-05:45 WorldSSP – FP2

06:00-06:45 WorldSBK – FP2

Sabato 4 marzo 2023

01:30-02:00 WorldSBK – FP3

02:55-03:15 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

03:40-03:55 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

05:00 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:30 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)

Domenica 5 marzo 2023

01:30-01:45 WorldSBK – Warm up

01:55-02:10 WorldSSP – Warm up

03:30 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP)

05:00 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

06:30 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8 in chiaro)