MotoGP Qatar, cambia il programma: i nuovi orari del 9/03 a Lusail

Una prima giornata in Qatar segnata dalla pioggia arrivato verso la fine delle ultime prove Moto3 e tornato anche durante l’ultimo turno MotoGP. Le prove determinanti per le qualifiche quindi sono state portate a oggi, ieri la classe regina ha archiviato le due sessioni di libere. Martin ha comandato il turno asciutto, Marc Marquez ha chiuso davanti su pista bagnata, con Pedro Acosta che già ha impressionato e Francesco Bagnaia che ancora non ha graffiato. Oggi sarà una giornata piena visto che in sequenza ci saranno poi le qualifiche ed in seguito la gara sprint, appuntamenti da non perdere.

In Moto2 ha brillato Aldeguer sull’asciutto, prima di turno bagnato inutile con appena quattro piloti in pista. In Moto3 invece Daniel Holgado detiene il nuovo record assoluto stampato nelle Prove 1, segnaliamo il prematuro forfait di David Almansa. Il rookie del team Snipers, caduto due volte nel primo giorno a Lusail, ha riportato tre fratture alla mano sinistra (già lesionata l’anno scorso) e dovrà essere operato. Di seguito il nuovo programma con gli orari italiani del Gran Premio in Qatar. Diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV) e “semidifferita” su TV8.

GP Qatar, gli orari di Sky Sport

Sabato 9 marzo

10:10-10:40 Moto3 Prove 2

10:55-11:25 Moto2 Prove 2

11:40-12:25 MotoGP Prove

12:40-13:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17:00 MotoGP Sprint Race – 11 giri

Domenica 10 marzo

13:40-13:50 MotoGP Warm Up

15:00 Moto3 Gara – 16 giri

16:15 Moto2 Gara – 18 giri

18:00 MotoGP Gara – 22 giri

La programmazione TV8

Sabato 9 marzo (diretta)

12:40-13:20 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

14:50-15:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

15:45-16:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

17:00 MotoGP Sprint Race – 11 giri

Domenica 10 marzo (differita)

18:45 Moto3 Gara – 16 giri

20:00 Moto2 Gara – 18 giri

21:45 MotoGP Gara – 22 giri

Foto: Lusail International Circuit