Suzuki in pole alla Daytona 200 con Tyler Scott

C’è una Vision Wheel M4 Ecstar Suzuki in pole position alla Daytona 200. Non quella di Richie Escalante, in sordina dopo aver monopolizzato la scena nelle prove del giovedì, bensì quella condotta dal compagno di squadra Tyler Scott. Con una strategia per certi versi insolita, il giovanissimo motociclista della Pennsylvania ha ottenuto la miglior prestazione in 1’48”047 nei decisivi 15 minuti di Time Attack. Sarà dunque il vice-Campione MotoAmerica Supersport 2023 a scattare dalla casella numero uno sabato sera, con legittime aspirazioni di vittoria, nell’82esima edizione della leggendaria 200 miglia della Florida.

Tyler Scott in pole alla Daytona 200

Da un biennio a questa parte protagonista della Supersport oltreoceano, annoverando un breve trascorso nella Red Bull Rookies Cup, Tyler Scott ha messo “il muso” davanti nel momento più cruciale di queste prime due giornate di attività della Daytona 200. Secondo ieri con caduta, se nelle qualifiche 2 si era nascosto con il dodicesimo tempo, nel quarto d’ora di Time Attack (riservato ai migliori 12 piloti emersi dalla combinata di Q1+Q2) non si è fatto trovato impreparato. Anzi, ha giocato sul “fattore sorpresa”. Mentre tutti gli avversari si attrezzavano per succhiarsi la scia a vicenda, il classe 2005 ha pensato bene di girare… da solo!

Assolo

Una scelta apparentemente azzardata, tuttavia rivelatasi fruttuosa. Pur pagando inevitabilmente dazio nel tratto di ritorno (da compiere a gas spalancato) del banking di 31° del Daytona International Speedway, il solo soletto Tyler Scott ha fatto la differenza nel guidato del layout ‘Road Course’. Alla fine, i quattro decimi di vantaggio accumulati nei primi due settori si sono rivelati sufficienti a portare la sua GSX-R 750 gommata Dunlop davanti alla Boulder Motorsports Ducati di Stefano Mesa (2°) per un decimo netto. Insomma… a Daytona si può andare forte anche senza “succhiare” la scia!

Assalto alla Daytona 200

Tyler Scott andrà così a caccia della personale prima affermazione alla Daytona 200. Sarebbe la sesta nella storia di Suzuki, a secco di successi da queste parti da quasi un decennio (l’ultimo nel 2015 con Danny Eslick sotto le insegne TOBC Racing). In termini di performance la GSX-R 750 sembra il punto di riferimento, lo certificano i vari Bobby Fong (3° con la seconda Vision Wheel M4 Ecstar) e Hayden Gillim (4° con Vesrah Racing), anche se alla 200 miglia vale sempre il mantra “mai dire mai”. Più attardati gli attesi Richie Escalante (irriconoscibile dopo l’exploit di ieri) e il vincitore 2021-22 Brandon Paasch, anch’essi con Vision Wheel M4 Ecstar Suzuki, qualificatisi rispettivamente nono e undicesimo.

Niccolò Canepa al debutto

Non è rientrato tra i 12 eletti del Time Attack invece il nostro Niccolò Canepa, al debutto a Daytona. Con una delle tre R6 allestite da YART Yamaha come premio per la conquista del Mondiale Endurance FIM EWC 2023, il motociclista genovese ha siglato il sedicesimo crono nelle qualifiche appena davanti al team-mate Karel Hanika, con Marvin Fritz 14°. Meglio di loro han fatto Josh Herrin (5° con l’attraente OnlyFans Warhorse HSBK Ducati), Xavi Forés (6° con l’#1 ben in mostra sul cupolino della propria Attack Performance Yamaha) ed un redivivo Peter Hickman (12° su PHR Perfomance Triumph). Alle 19:10 italiane prenderà il via sabato l’82esima edizione della 200 miglia di Daytona. La diretta sarà garantita via streaming dal servizio in abbonamento MotoAmerica Live +.

