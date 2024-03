Pecco Bagnaia frenato: “La moto lavorava bene, qualcos’altro no”

Per Francesco Bagnaia non è iniziato nel migliore dei modi il primo gran premio del 2024. Dopo aver concluso davanti i test pre-campionato, oggi nell’unica sessione asciutta (la FP1) ha faticato ad essere in top 10. Ed essere 10° in classifica non è il problema maggiore, bensì non aver avuto le sensazioni attese in sella alla sua Desmosedici GP24. Aver avuto una FP2 bagnata non è stato l’ideale, però immaginiamo che sabato mattina sarà tra i migliori. Ci si gioca l’accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche e il campione non vuole fallire il primo obiettivo del weekend.

MotoGP Qatar, l’analisi di Bagnaia

Il pilota del team ufficiale Ducati ha commentato quanto successo oggi, del tutto inaspettato: “Sicuramente non è stato il primo giorno che mi aspettavo. Sfortunatamente non ho avuto il miglior feeling possibile. La moto ha lavorato bene, qualcos’altro no, ma può succedere. Non sono felice complessivamente, però il nostro potenziale è più alto e possiamo lottare per le migliori posizioni“.

Se la moto funzionava, allora forse è stata la gomma posteriore a dargli dei grattacapi. A un certo punto in FP1 lo abbiamo visto scendere dalla sua moto, ha guardato e indicato quella gomma facendo intendere che qualcosa non andasse. Comunque non ha voluto esporre lamentele specifiche: “Niente, il mio feeling non era il migliore…“.

Bagnaia preferisce non puntare il dito contro Michelin nel primo venerdì della stagione, è concentrato sul suo lavoro e convinto di potersi riscattare nel turno di pre-qualifiche sabato mattina: “Conosciamo il nostro potenziale, quindi mi aspetto di avere delle buone sensazioni domani. Le condizioni non saranno le migliori a causa della sabbia, però cercheremo di ottenere il massimo e di essere in top 10. Dobbiamo rimanere tranquilli e lavorare come abbiamo sempre fatto“.

Foto: Ducati Corse