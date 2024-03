MotoGP, Jorge Martin: “La Ducati GP24 mi ha spinto a cambiare”

Positivo l’inizio di stagione di Jorge Martin in Qatar, dove ha concluso davanti a tutti la FP1. Considerando che la FP2 si è disputata con pista bagnata, lo spagnolo è il primo “re” del venerdì MotoGP 2024. Ha confermato di avere del buon feeling con la Ducati Desmosedici GP24, non si sono ripresentate quelle vibrazioni che lo avevano disturbato nel finale dell’ultimo test a Lusail. Oggi ha potuto guidare come piace a lui, almeno sull’asciutto.

MotoGP Qatar, il bilancio di Jorge Martin

Al termine della giornata il pilota del team Prima Pramac Racing si è detto soddisfatto della sua situazione: “Stamattina è andata bene. Ho eliminato i pensieri che avevo dopo l’ultimo run del test, che non era stato buono, ero anche caduto. Non ho avuto più quei problemi e ho potuto guidare come piace a me, sono più tranquillo per il weekend. E lo sono maggior ragione vedendo che nei prossimi giorni non dovrebbe piovere. La FP2 è stata complicata, non vedevo bene e mi trovavo male con le gomme. Ho fatto i giri che dovevo e basta“.

Martin è felice di essere partito subito forte al Lusail International Circuit: “Mi sono trovato bene, poi i candidati al titolo li vedremo durante la stagione. Io mi concentro su me stesso, penso di aver fatto un buon lavoro in inverno e la cosa positiva è che il mio livello è sempre alto. Provo sempre a migliorare, lavorando sui dettagli, perché tutti fanno progressi. Penso che sarà una bella stagione e spero di godermela“.

Si è poi riparlato della nuova Ducati Desmosedici GP24, con la quale non ha avuto un colpo di fulmine immediato e che poi invece ha promosso totalmente: “La prima volta che avevo provato la moto non mi era piaciuta, però avevo avevo visto che c’era molto potenziale e nel secondo giorno sono andato meglio. Ho dovuto cambiare un po’ il mio stile, non ho avuto un feeling immediato. La moto ti chiede di fare qualcosa di diverso soprattutto in inserimento di curva, adesso è incredibile vedere come entriamo nelle curve. Per farlo devi cambiare un po’ la mentalità“.

Foto: MotoGP