MotoGP, Marc Marquez vola sul bagnato: “Mi preoccupa l’istinto”

Vedere subito Marc Marquez in testa alla classifica della seconda sessione di libere fa un certo effetto e scalda i cuori dei tifosi della MotoGP. 4° nella FP1, 1° nel pomeriggio sul bagnato, in una sessione che viene trasformata in prove dopo aver posticipato ad oggi le prequalifiche (11:40). L’otto volte campione del mondo si sente fiducioso in sella alla Ducati Desmosedici GP23, non sarà forse il favorito nella lotta per il Mondiale, ma sicuramente sarà una spina nel fianco per tutti.

Marc Marquez “sorprende” tutti

L’ex fuoriclasse della Honda sembra essere rinato con la Rossa ed è ancora in una fase dove lavora per conoscere meglio la moto. Nel passaggio in Ducati ha trovato fra le mani una GP23 che l’anno scorso ha vinto il titolo iridato e dominato in lungo e in largo il campionato MotoGP. Nelle prime tappe della stagione 2024 potrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni, fino a quando la nuova versione non sarà pienamente collaudata e cucita addosso ai vari Bagnaia, Martin e Bastianini. Bisogna inoltre scrollarsi di dosso certi stilemi della sua vecchia RC213V che ha pilotato per ben undici anni. “Mi preoccupa soprattutto il fatto di dover controllare il mio istinto, perché nel momento della gara potrei comportarmi come se guidassi ancora la RC213V“.

Le pre-qualifiche e la Sprint Race di oggi saranno il primo vero banco di prova per i sogni di Marc Marquez, intanto nella FP1 si piazza subito dietro a Jorge Martin, Aleix Espargaro e Pedro Acosta. E soprattutto colpisce la prima posizione al termine della sessione sul bagnato, miglior Ducati con quattro KTM nella sua scia. La pioggia sicuramente riduce un po’ le differenze tra i vari prototipi, ma esalta l’istinto del rischio, la voglia di spingersi al limite anche in condizioni difficili. E su questo il sei volte campione MotoGP è stato sempre il numero 1 nel suo recente e glorioso passato.

I vertici di Borgo Panigale ovviamente non possono restare indifferenti al termine del venerdì in Qatar. “Marc ha fatto le cose in modo intelligente – ha dichiarato Gigi Dall’Igna a Sky Sport MotoGP -. Non ha mai spinto o rischiato, e infatti in inverno è caduto solo una volta, indice di chi sa che cosa deve fare. Ha approcciato questa nuova sfida in maniera saggia, adesso vediamo che cosa sarà in grado di fare“.

Le previsioni dopo il day-1

Il talento di Cervera quasi non crede al cronometro, ma resta con i piedi per terra. “Se mi avessero detto che in Qatar, sul bagnato, avrei fatto il miglior tempo con Ducati… sarei scoppiato a ridere“. Nella seconda giornata a Losail si attende un capovolgimento di fronte, ma forse lo dice più per scaramanzia… “Ci sono ancora quattro o cinque piloti più veloci. Bastianini, Martín, Pecco e Aleix hanno più velocità. E Pedro Acosta ha sorpreso guidando in modo incredibile, sembra a suo agio in questa categoria“. Cosa si attende da se stesso? Difficile fare previsioni. “Sono consapevole che avrò delle cadute. Ci saranno giorni belli e giorni brutti, domani sarà un altro giorno. Quest’anno prendo le cose con calma, perché non sai cosa succederà“.

Foto: Instagram @marcmarquez93