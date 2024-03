Wojcik Racing Team prepara il debutto con Honda nell’EWC

Tra i vari top team indipendenti che per il Mondiale Endurance 2024 hanno deciso di sposare la causa-Honda, figura il Wojcik Racing Team. Dal 2017 ad oggi capace di passare dai successi nell’Alpe Adria International Motorcycle Championship ai vertici di un Campionato del Mondo, lascerà Yamaha dopo un prolungato sodalizio, tuffandosi in una nuova ambiziosa avventura. Entrambi gli equipaggi, sia il #77 per l’EWC che il #777 per la Superstock, potranno contare su di una CBR 1000 RR-R con l’obiettivo di puntare ancora più in alto. Aspettando il debutto in gara previsto per la 24 Heures Motos del prossimo mese di aprile, la compagine polacca di Grzegorz Wojcik ha già iniziato a provare la Fireblade in alcune uscite in Spagna.

La genesi del Wojcik Racing Team

Raccolte vittorie a profusione nell’Alpe Adria tra Superbike e Supersport, il Wojcik Racing Team debuttò nel FIM EWC in occasione della 8 ore dello SlovakiaRing 2017. Da allora la struttura è diventata un’habitué delle competizioni motociclistiche di durata, avvalendosi di budget di rilievo, la partnership con il munifico sponsor ORLEN, piloti di fama internazionale e, fino al 2023, di ben due Yamaha R1 preparate da YART. Aspetti non di poco conto per un team privato, il primo di nazionalità polacca a prendere parte alla 8 ore di Suzuka, capace in questi anni di scalare le classifiche. Nella Stock, la #777 è salita sul podio in svariate occasioni. Nella top class EWC, la #77 è ormai riconosciuta tra i team indipendenti di riferimento, con risultati rimarchevoli all’attivo (2 podi alla 24 ore del Bol D’Or 2019 e 2022 più 1 podio alla 12 ore dell’Estoril 2020).

Il nuovo sodalizio con Honda

Le problematiche riscontrate nel 2023 sul piano dell’affidabilità (ne sa qualcosa soprattutto la #77…), hanno spinto tuttavia la squadra a rivedere i propri piani per la stagione 2024. Il Wojcik Racing Team archivierà il progetto di lungo corso con Yamaha in favore di Honda, alzando di fatto il sipario su un nuovo corso. Una decisione motivata dalla garanzia velocistica della nuova CBR 1000 RR-R SC82, vedere le costanti performance di F.C.C. TSR Honda (quasi sempre in lotta per il titolo iridato) e, non da meno, quanto abbia giovato proprio questo passaggio ad una diretta concorrente quale Viltais Racing (affermatasi miglior squadra indipendente 2023).

Un gradito ritorno nella line-up

Alla guida della CBR #777 (gommata Dunlop) si alterneranno il nostro Kevin Manfredi, Sheridan Morais, Danny Webb e Gino Rea, che con questi colori aveva corso fino al 2021. Al rientro dal tremendo incidente in cui era rimasto coinvolto nelle prove della 8 ore di Suzuka 2022, il Campione Europeo Superstock 600 2009 andrà a completare un equipaggio di assoluta esperienza, puntando senza mezzi termini alla Coppa del Mondo Superstock. Sulla CBR #77 (gommata Pirelli) nella top class EWC sarà impegnato invece un terzetto tutto polacco composto da Kamil Krzemień, Jurand Kuśmierczyk e Artur Wielebski oltre alla riserva ungherese Bálint Kovács.

Primi test 2024 in Spagna

Proprio Artur Wielebski, da anni sotto contratto con il Wojcik Racing Team e abitualmente impegnato in FIM EWC e Alpe Adria, nel corso delle ultime settimane è stato protagonista di un intenso programma pre-campionato con varie sessioni di test presso il Circuito de Almeria e più recentemente in quel di Jerez de la Frontera (vedi foto d’apertura). Un primo approccio redditizio, sfruttando le condizioni climatiche favorevoli della Penisola iberica, in previsione della 24 ore di Le Mans del 20-21 aprile prossimi. Per la privata compagine polacca si tratterà di un week-end più che mai significativo, sancendo a tutti gli effetti l’alba di una nuova era.