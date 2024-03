Nicolò Bulega veloce ovunque in questo inizio di stagione Superbike 2024. Anche nella prima giornata di test a Barcellona si è messo in prima posizione e lo ha fatto con un tempo di 1’40″304, a soli 40 millesimi dalla pole position da record siglata da Alvaro Bautista nel 2023. Il rookie vola in Catalunya, dove la prossima settimana potrebbe essere uno dei principali protagonisti del secondo round del calendario.

Superbike, test Catalunya: Bulega soddisfatto

Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha motivo per essere felice al termine di questo day 1 in Spagna: “Oggi è andata bene, buon feeling con la moto sia nel time attack sia nel passo e quest’ultima cosa è quella che mi è piaciuta di più. Sicuramente una buonissima prima giornata a Barcellona. Sono contento di essere veloce anche qui, perché abbiamo trovato delle condizioni opposte all’Australia. Là c’era un grip esagerato, qui invece pochissimo e sono stato veloce in entrambe le condizioni. Per me questo è molto importante“.

Bulega è competitivo sia sul giro secco sia in termini di ritmo, gli avversari sono avvisati. Venerdì ci sarà un’altra giornata di lavoro per consolidare il pacchetto e magari fare qualche altro passetto in avanti. L’ex talento della VR46 Riders Academy ha iniziato in maniera decisamente promettente la sua avventura in SBK e siamo sicuri che lotterà per il podio anche nel secondo evento del Mondiale.

Foto: WorldSBK