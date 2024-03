Superbike Test Catalunya, giorno 1: Bulega stacca Toprak e Bautista

Il primo dei due giorni di test Superbike a Barcellona è terminato. Il leader di oggi è Nicolò Bulega, che ha stampato il miglior tempo in 1’40″304. Il pilota del team Aruba Racing Ducati si è confermato velocissimo, riuscendo a sfruttare bene la gomma SCQ nel suo time attack.

Secondo posto per Toprak Razgatlioglu, che nel finale ha fatto il suo attacco al tempo e ha chiuso a 464″ millesimi dal campione Supersport 2023. Il pilota BMW, autore anche di una caduta, ha portato avanti il lavoro di sviluppo della sua M 1000 RR, con la quale spera di lottare per vincere nel round in Catalunya della prossima settimana.

SBK, Rea cerca miglioramenti con la Yamaha

Alle spalle del pilota turco altre due Panigale V4 R, quelle di Alvaro Bautista e di Sam Lowes. I primi quattro hanno usato tutti la SCQ. Seguono le Yamaha R1 di Jonathan Rea e Remy Gardner (caduta anche per lui). Il sei volte campione SBK era il leader a metà giornata, ha lavorato sulla ricerca di un miglior feeling con la sua moto dopo il disastroso weekend a Phillip Island. Troviamo poi le Ducati di Danilo Petrucci (team Barni Spark) e Michael Ruben Rinaldi (Go Eleven). Top 10 chiusa dalla BMW Bonovo di Garrett Gerloff e dalla Kawasaki di Alex Lowes. Quest’ultimo è caduto quando mancava poco più di mezzora alla fine, causando anche la bandiera rossa, però non si è fatto niente ed è tornato a girare.

Appena fuori dalla top 10 il quartetto italiano Iannone-Locatelli-Pirro-Bassani. Ovviamente la classifica finale non può essere del tutto indicativa, c’è chi non si è concentrato sul giro veloce. Ogni team e ogni pilota ha fatto un determinato tipo di lavoro, qualcuno aveva bisogno di focalizzarsi su certi aspetti a probabilmente farà solo domani il time attack. Venerdì ultima giornata di test (dalle ore 10 alle 18, come oggi) a Barcellona. Vedremo chi sarà il leader alla fine.

Superbike Test Catalunya: giorno 1: tempi ufficiali e classifica finale

Foto: Aruba Racing Ducati