Infront Moto Racing ha presentato una categoria elettrica innovativa nell’MXGP. La MXEP debutterà nel 2026 come classe di supporto al Campionato Mondiale FIM Motocross. Si correrà con prototipi elettrici in 6 round in Europa, parallelamente agli eventi MXGP. Il promoter lavorerà e collaborerà a stretto contatto con la FIM e la MSMA per creare i regolamenti e le infrastrutture necessarie per stabilire l’MXEP come un campionato esaltante. Nuove prospettive dunque per le moto elettriche che rappresentano sempre più il futuro del motorsport.

Il commento di David Luongo, CEO di Infront Moto Racing

“Abbiamo visto negli ultimi mesi e anni molti sviluppi nell’elettrificazione delle moto. Penso che sia un buon momento per gettare le basi di una nuova classe di supporto che sarà completamente dedicata alle moto elettriche. Non vogliamo mescolare le cose ma creare un percorso affinché questa tecnologia possa svilupparsi e continuare a crescere: vedremo come andrà. Negli ultimi mesi sono sorti vari progetti ma senza una direzione chiara. Penso che, essendo la piattaforma migliore e più moderna, anche la MXGP debba abbracciare questa nuova tecnologia.

Vogliamo dunque annunciare che nel 2026 vogliamo creare una nuova categoria di supporto, in collaborazione con la FIM e con i costruttori, per un Campionato del mondo elettrico completamente dedicato che si svolgerà insieme al Mondiale Motocross. Puntiamo a correre cinque o sei gare in Europa. Abbiamo due anni a disposizione per lavorare con la FIM e con i produttori per definire i regolamenti per le moto. Aiuteremo a completare il format del week-end di gara e nello stesso tempo aiuteremo i costruttori con una piattaforma per lo sviluppo dei prodotti altamente professionale affinché possa poi completare la propria gamma da presentare sul mercato”.

