Moto2, Sergio Garcia si sblocca: con Boscoscuro arriva il primo podio

Nell’anno di debutto nella categoria Sergio Garcia aveva già avuto svariate occasioni di salire sul podio. Per due volte in particolare ha chiuso 4°, vicino ma non troppo. Nel primo round Moto2 del 2024 però il neo alfiere MT Helmets-MSi però ha immediatamente rimediato, prendendosi il primo risultato di peso a testimonianza della sua crescita in classe intermedia. Come detto i segnali già c’erano, sarà un pilota da osservare per capire cosa può davvero fare quest’anno. Non manca anche una bella nota italiana in questa conquista: Boscoscuro, di nuovo con quattro Moto2, tre delle quali nelle prime quattro posizioni del GP Qatar.

Sergio Garcia, primo podio Moto2

“Non mi aspettavo davvero questo risultato.” Sergio Garcia non nasconde la sorpresa mista ad emozione alla fine della prima corsa della stagione. Ha sofferto meno di altri, ma anche per lui c’è stato qualche problema con le gomme Pirelli. “Mi è mancato feeling all’anteriore negli ultimi giri e ho dovuto gestire per finire la gara” ha infatti raccontato a motogp.com alla fine del GP, ammettendo anche un errore nella gestione degli pneumatici. “Ho spinto al limite fin da subito per prendermi il podio” ha infatti aggiunto l’ex Pons Racing, che però non dimentica di ringraziare il suo team, al debutto in Moto2. “Questa prima gara è per loro, hanno lavorato tantissimo per darmi questa moto” ha sottolineato Garcia, che ora non nasconde di mirare al primo trionfo di categoria.

IN AGGIORNAMENTO

Boscoscuro alla ribalta

In un GP in cui i ragazzi italiani non hanno brillato particolarmente, c’è un costruttore che invece l’ha fatto. In Moto2 infatti Boscoscuro, come accennato inizialmente, ha chiuso un primo round decisamente trionfale. La vittoria di Alonso Lopez, il primo podio di Sergio Garcia, il quarto posto di Ai Ogura. Nonostante le mille incognite legate a Pirelli, i ragazzi Boscoscuro hanno avuto ragione della folta truppa KALEX con un primo appuntamento decisamente trionfale per Luca Boscoscuro. Ora si cercando conferme in primis a Portimao, ma sembra che il marchio vicentino sia pronto e ben determinato a dare filo da torcere al telaista austriaco.

Foto: MT Helmets-MSi