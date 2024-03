Hafizh Syahrin e Markus Reiterberger sono i piloti più attesi dell’ ARRC, l’Asia Road Racing Championship Superbike 1000. Il campionato scatta questo weekend a Chang, in Thailandia. Il pilota tedesco, per anni mattatore dell’IDM e con oltre settanta presenze nel Mondiale Superbike, vuole bissare il titolo conquistato nel 2023 in sella alla BMW del team Onerox TKKN ma dovrà vedersela con il malese Hafizh Syahrin a caccia di rivincite con il JDT Racing Team, di proprietà del Principe di Johor. Questa squadra ha deciso di fare le cose al meglio ed ha contattato il Team Barni per preparare la sua Ducati Panigale V4 R. Due tecnici italiani sono già partiti per la Thailandia per seguire da vicino Hafizh Syahrin: Loris

Caroli con il doppio ruolo di capotecnico ed elettronico, ed Edoardo Ardemagni come capo

meccanico.

Hafizh Syahrin ha al suo attivo circa 150 gran premi nel Motomondiale tra Moto2 e MotoGP in cui ha corso per due stagioni. Negli ultimi due anni ha gareggiato con MIE Honda nel Mondiale Superbike ma la moto non era all’altezza della situazione. Con la Ducati preparata dai tecnici del team Barni potrà raccogliere delle belle soddisfazioni.

Markus Reiterberger però ha le idee chiare “L’obiettivo principale è difendere il mio titolo nell’ARRC, spero sia possibile perché sarà un campionato con tante battaglie. La sfida principale sarà con Hafizh Syahrin su Ducati. Gli altri avversari lo ho già affrontati e so cosa aspettarmi anche se non si può mai fare nulla per scontato. Ormai conosco i circuiti, la moto è la stessa e sono fiducioso”.