Una delle notizie motociclistiche più belle degli ultimi anni. Gino Rea, trascorso un anno e mezzo dallo spaventoso incidente nel corso della conclusiva sessione di prove libere della 8 ore di Suzuka, torna a correre. Nello specifico sarà al via del Mondiale Endurance FIM EWC 2024 riabbracciando il team Wojcik, squadra che lo aveva già fatto correre nella specialità fino alla stagione 2021.

IL RITORNO DI GINO REA

Era il 6 agosto 2022 quando Gino Rea, con una dinamica mai chiarita ufficialmente, finì rovinosamente a terra in prossimità della Triangle Chicane nel corso della conclusiva sessione di prove libere della 8 ore di Suzuka. Da quel momento il Campione Europeo Superstock 600 2009 ha vissuto un vero e proprio inferno, con un primo bollettino medico a dir poco preoccupante: lesione assonale diffusa, frattura del forame trasverso cervicale ed occlusione dell’arteria vertebrale sinistra. Tuttavia, nelle settimane seguenti, segnali incoraggianti consentirono a “Speedy G” di respirare autonomamente, potendo addirittura tornare a casa già in data 5 settembre.

VERSO IL RITORNO NELL’ENDURANCE

Quest’anno Gino Rea è tornato in sella a più riprese a Cartagena con una Honda CBR 1000RR-R, percorrendo anche un giro dimostrativo a Le Mans. Nel 2024 sarà nuovamente in gara, correndo con il Wojcik Racing Team, squadra che lo aveva lanciato nell’Endurance e portato in auge fino al 2021. Si alternerà al nostro Kevin Manfredi, Sheridan Morais e Danny Webb in sella alla CBR 1000RR-R #777 iscritta alla classe Superstock, con l’obiettivo dichiarato di aggiudicarsi la Coppa del Mondo di categoria. La più bella vittoria, tuttavia, non può che essere il suo ritorno in gara…