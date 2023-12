Ducati Team Kagayama alla 8 ore di Suzuka 2024 con una V4 R

Ai rumors degli ultimi mesi, coincisi con la disputa della 8 ore di Suzuka lo scorso 6 agosto, in data odierna è seguito l’annuncio ufficiale. Il Team Kagayama guidato dallo stesso Yukio Kagayama sarà al via, in partnership con Ducati Corse, il 21 luglio prossimo della “gara delle gare” oltre che di tutto l’All Japan Superbike (JSB1000) 2024. Ryo Mizuno, strappato a Honda, sarà il primo dei piloti a correre sotto le insegne del neonato Ducati Team Kagayama.

DUCATI SI AFFIDA A KAGAYAMA

Chiusa l’avventura “europea” tra World e British Superbike, nel 2011 Yukio Kagayama lanciò il proprio Team Kagayama, compagine che ha raccolto risultati importanti nell’All Japan e 3 podi consecutivi (2013, 2014, 2015) alla 8 ore di Suzuka. Nell’ultimo biennio la struttura ha difeso i colori Yoshimura nella serie sotto le insegne di Yoshimura Suzuki RIDE WIN, ma nel 2024 ha deciso di intraprendere un progetto senza precedenti.

ALL’ASSALTO DELLA 8 ORE DI SUZUKA

Yukio Kagayama e la propria struttura rappresenteranno infatti ufficialmente Ducati Corse alla 8 ore di Suzuka e nell’All Japan Superbike con una Panigale V4 R seguita con un occhio di riguardo dalla casa madre. La presentazione della nuova realtà è prevista per il prossimo mese di febbraio, ma nel frattempo è già stato comunicato il nome del primo pilota, quel Ryo Mizuno pupillo Honda e reduce dal successo nelle conclusive 2 gare 2023 a Suzuka con la CBR del team Astemo SI Racing di Shinichi Ito.

SOGNO 8 ORE DI SUZUKA

Con questo progetto è un attimo fantasticare se ci saranno Ducatisti della MotoGP al via della 8 ore di Suzuka 2024. Non sarà tuttavia Pecco Bagnaia il prescelto, per quanto abbia manifestato nel recente passato la sua intenzione, un giorno, di affrontare l’evento. Nel fine settimana della 45esima edizione convolerà infatti a nozze con Domizia Castagnini…