Nella passata stagione Jorge Martin è riuscito a tenere vivo il campionato fino all’ultima gara a Valencia. Era ad un soffio dalla conquista del titolo mondiale e dallo scrivere la storia, dal momento che finora nessun pilota di un team satellite è riuscito a vincere il titolo MotoGP. È la prova di come le differenze si siano quasi azzerate tra squadre factory e private ed è una premonizione di quello che sarà il prossimo Mondiale.

‘Martinator’ vuole il titolo mondiale

Difficile archiviare definitivamente l’amarezza per il mancato successo del 2023, ma il pilota Pramac ha sicuramente le idee chiare sul prossimo campionato. “Voglio provare a vincere il campionato del mondo nel 2024“. Nella seconda parte della stagione ha corso per il titolo MotoGP, ha capito cosa significasse essere sotto pressione, ha commesso anche qualche errore personale che gli ha fatto perdere punti decisivi. Adesso porta con sé un nuovo bagaglio di esperienze che servirà nella prossima sfida contro il campione del mondo Francesco Bagnaia. “La stagione 2023 è stata una bella esperienza, servirà ad essere ancora più competitivo nel 2024. Non sono mai stato così sotto pressione come quest’anno. Il prossimo anno sarà la mia forza“.

Marquez un avversario in più

La schiera dei rivali sarà probabilmente più ampia, soprattutto ora che Marc Marquez ha una Ducati Desmosedici tra le mani. A Valencia ha dimostrato di potersi climatizzare in tempi rapidi alla nuova moto, nella preseason potrebbe completare il processo di adattamento e puntare al trono iridato. Jorge Martin ha però le idee chiare, decisione, ambizione e voglia di rivincita dopo l’epilogo dell’ultima stagione. “La mossa di Marquez non mi spaventa. Se così fosse allora dovrei restare a casa. Niente e nessuno mi spaventa. Voglio vincere e per farlo devo battere Marquez, è solo un altro rivale“. Il primo obiettivo di ‘Martinator’ è quello di entrare nel box Ducati ufficiale per il 2025, viceversa troverà un altro costruttore pronto a scommettere su di lui.

Foto: Instagram 89jorgemartin