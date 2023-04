Il ritorno in sella di Gino Rea: un giro di pista anche a Le Mans

Lo scorso 1° aprile a Cartagena, trascorsi 238 giorni dal terribile schianto nel corso delle prove libere della 8 ore di Suzuka, Gino Rea è tornato in pista. Con una Honda CBR 1000RR-R stradale, riassaporando il gusto del ginocchio (e persino gomito!) a terra che struscia l’asfalto. Una storia bellissima che avrà un seguito questo sabato a pochi minuti dalla partenza della 24 ore motociclistica di Le Mans.

PARADE LAP PER GINO REA

Proprio così. Sabato 15 aprile alle 14:30, nella mezz’ora antecedente la partenza della 46^ edizione della 24h Motos, Gino Rea sarà il protagonista del parade lap. Ovvero, con una CBR fornita direttamente da Honda France, effettuerà un giro di pista del Circuito Bugatti. Questa volta davanti ad (almeno) 70.000 spettatori, questa volta in un weekend di gara, aspettando di tornarci a tutti gli effetti da pilota.

RECUPERO MIRACOLOSO

Da quel 6 agosto 2022, Gino Rea si è reso protagonista di un recupero prodigioso. Anzi, miracoloso, considerando che nessuno, se non i suoi stessi familiari, si sarebbero mai immaginati una ripresa così positiva da quel drammatico incidente a Suzuka. Nei giorni scorsi il motociclista britannico ha confidato la sua ferma intenzione di tornare a correre proprio nel Mondiale Endurance FIM EWC, sempre con F.C.C. TSR Honda France.

PER IL RITORNO IN GARA BISOGNA ASPETTARE

Chiaramente Gino Rea non vuole (e non può) anticipare i tempi. Tuttavia, non è assolutamente esclusa la possibilità di rivederlo quantomeno da “riserva” della squadra Campionessa del Mondo EWC in carica da qui alla conclusione del FIM EWC 2023. Sarebbe una storia bellissima, così come, sicuramente, sabato 15 si assisterà ad un momento toccante a Le Mans…