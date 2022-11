Gino Rea sorride: eccolo a 3 mesi dall’incidente di Suzuka

Un miracolo, ripensando a quel terribile schianto dello scorso 6 agosto nel corso delle prove libere della 8 ore di Suzuka. A tre mesi da questo drammatico incidente, Gino Rea prosegue la terapia riabilitativa, ma soprattutto sorride, parla e cammina autonomamente nella sua residenza di Londra. La testimonianza arriva direttamente da Masakazu Fujii, titolare e team manager del team F.C.C. TSR Honda France, il quale ha fatto visita a “Speedy G” nei giorni scorsi.

LE CONDIZIONI DI GINO REA

La foto diffusa proprio da Fujii-San non può non emozionare. “Ho preso coscienza di un miracolo che solo l’essere umano può creare“, ha spiegato Masakazu Fujii. “Mi sono recato a Londra per una visita a Gino. Quando sono entrato nella sua abitazione, che grande sorpresa! Gino camminava e parlava con me! Quando l’ho visto l’ultima volta a Suzuka non poteva muoversi dal letto. Questa visita mi ha dato una nuova motivazione per l’anno prossimo“.

MEDAGLIA DA CAMPIONE PER GINO

Come si può notare da questo scatto, Gino Rea indossa la medaglia d’oro da Campione del Mondo Endurance 2022. Come già svelato in precedenza, formalmente il motociclista britannico non risulta tale per i libri di storia e per il regolamento vigente del FIM EWC, ma la Federazione Motociclistica Internazionale ha in ogni caso deciso di tributargli una medaglia d’oro, in quanto parte del team F.C.C. TSR Honda France laureatosi lo scorso mese di settembre Campione del Mondo 2022.