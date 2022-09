F.C.C. TSR Honda: un titolo mondiale EWC per Gino Rea

Il team F.C.C. TSR Honda non potrà mai essere una squadra come tutte le altre. Fondata da Teruyoshi Fujii, rispettando alla lettera le indicazioni del suo amico Soichiro Honda diede vita a “T.S.”, acronimo di Technical Sports, la prima squadra di motociclismo All Japan con la propria base operativa alle porte del circuito di Suzuka. Trascorsi 60 anni, aggiungendo nel frattempo una R alla propria sigla, F.C.C. TSR Honda prosegue la propria leggendaria epopea con Masakazu Fujii alla guida, celebrando il secondo titolo mondiale della propria storia. Per quanto recentemente successo proprio in quel di Suzuka a Gino Rea, a sua volta un traguardo che non può essere come tutti gli altri.

LO SCARAFAGGIO

Il simbolo di TSR (Technical Sports Racing) è uno scarafaggio. Una scelta simbolica, suffragata dai fatti. Come lo scarafaggio ha una corazza per superare le intemperie, TSR (a maggior ragione nelle gare Endurance) deve possedere una scorza dura per contrastare le avversità. In questa trionfale stagione 2022 non sono mancate affatto. A Le Mans un problema all’impianto di scarico che ha comportato una sosta supplementare, addirittura tre in ordine di tempo al Bol d’Or. Nonostante queste problematiche, correndo al risparmio (con indicazione ai piloti di non superare i 13.000 giri!), F.C.C. TSR Honda ha visto il traguardo della 24 ore di Le Castellet, assicurandosi il secondo titolo mondiale EWC dopo il precedente hurrà della stagione 2017/2018.

GINO REA NON CAMPIONE

Per la squadra il primo pensiero non può che esser rivolto a Gino Rea. Trascorso più di un mese da quel drammatico incidente nelle prove libere della 8 ore di Suzuka, tutto il team ha corso all’insegna del claim “Keep Fighting Gino“. Centrando questo traguardo con Josh Hook (secondo titolo per lui, sempre con F.C.C. TSR), Mike Di Meglio (primo EWC, contestualmente primo pilota a vincere un titolo iridato in una classe del Motomondiale e nell’Endurance) e con Alan Techer richiamato per sostituire l’insostituibile Gino Rea. Quest’ultimo, tuttavia, da regolamento, ufficialmente non ritenuto “Campione del Mondo EWC 2022” tra i piloti.

COSA DICE IL REGOLAMENTO

Proprio dalla stagione 2017/2018, ciascun pilota per laurearsi Campione del Mondo FIM EWC deve disputare il 75 % delle gare previste dal calendario con la stessa squadra. Gino Rea ha corso con F.C.C. TSR Honda a Le Mans e Spa, chiaramente non al Bol d’Or e, ovviamente, alla 8 ore di Suzuka. Pertanto il 50 e non il 75 % delle gare in calendario. Dopo l’incidente e trasferimento in elisoccorso d’urgenza all’Ospedale, secondo protocollo Ginetto era stato dichiarato ‘unfit‘ a Suzuka. Pertanto, seppur qualificato per la gara, da regolamento è come se non avesse preso parte al weekend della 8 ore. Quindi niente titolo mondiale per lui.

UNA MEDAGLIA FIM PER GINO REA

Considerata l’anomalia della situazione Jorge Viegas, Presidente FIM presente proprio al Bol d’Or, ha comunicato che verrà fatta un’eccezione in tal senso. Gino Rea, nelle prossime settimane, riceverà la medaglia d’oro da Campione del Mondo EWC 2022. In fondo, giusto così. A maggior ragione in una specialità come l’Endurance. Con lo stesso team F.C.C. TSR Honda a rivolgere per primo un pensiero al suo pilota. Vincendo un titolo mondiale per-e-con Gino Rea…