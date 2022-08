Paura per Gino Rea alla 8 ore di Suzuka

Bruttissimo inizio del sabato di attività della 8 ore di Suzuka 2022. Nella conclusiva sessione di prove libere, antecedente la disputa del Top 10 Trial, Gino Rea è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente alla Triangle Chicane, lo stesso punto del fatale incidente di Daijiro Kato del 2003. Il motociclista britannico, in forze al team F.C.C. TSR Honda, è stato trasportato al centro medico e, successivamente, si è attivato l’elisoccorso.

BRUTTA CADUTA DI GINO REA

La sessione è stata inframezzata da tre bandiere rosse, l’ultima con 5 minuti d’anticipo rispetto alla conclusione proprio per la caduta di Gino Rea. Le riprese televisive non accertano la dinamica, se non il fatto che il Campione Europeo Superstock 600, dopo lo schianto alla Triangle Chicane, sia rimasto esanime a terra. Immediati i soccorsi in ambulanza e, pochi minuti più tardi, si è alzato l’elicottero del centro medico.

APPRENSIONE PER IL PILOTA TSR HONDA

Gino Rea è reduce dalla straordinaria impresa alla 24 ore di Spa Francorchamps quando, in un concitato finale sotto la pioggia, ha garantito il terzo gradino del podio a F.C.C. TSR Honda. Da segnalare nel corso della sessione altre due cadute eccellenti. La prima di Iker Lecuona (Team HRC), travolto alla seconda curva dalla Honda CLUB NEXT, senza conseguenze fisiche per il pilota spagnolo. Discorso analogo per Jonathan Rea, scivolato in uscita dalla 200R Chicane ed in grado di risalire in sella, riportando la propria Kawasaki #10 danneggiata ai box.

TOP 10 TRIAL MODIFICATO

Nel frattempo il Top 10 Trial, classica Superpole vecchio stile riservata a due piloti individuati da ciascuna delle 10 migliori squadre emerse dalle qualifiche ufficiali, ha subito una modifica nel proprio format. Complice la minaccia pioggia, si procederà alle 16:00 locali (le 9:00 italiane) con un turno di prove cronometrate tradizionale che determinerà lo schieramento delle prime 10 moto in vista della 8 ore.