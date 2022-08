HRC prenota la pole alla 8 ore di Suzuka con il record, Canepa fa sognare

Anticipando un improvviso scroscio di pioggia sopraggiunto all’inizio del turno riservato ai piloti del “gruppo rosso“, le prime qualifiche ufficiali della 8 ore di Suzuka 2022 hanno prodotto un doppio-record sul giro. Assoluto, a firma di un sensazionale Tetsuta Nagashima (Honda HRC) in 2’04″942, ma non solo. Con il 2’05″863, Niccolò Canepa riscrive il primato italiano a Suzuka, ritrovandosi davanti a tutti nella sessione riservata ai piloti del “gruppo giallo“.

MOSTRUOSO RECORD SUL GIRO DI NAGASHIMA

Il primo 2’04” nella storia in un weekend di gara della 8 ore di Suzuka porta la firma di Tetsuta Nagashima. Da due anni collaudatore Honda per i progetti MotoGP e World Superbike, il vincitore del GP di Losail 2020 del Mondiale Moto2 in 2’04″942 ha piazzato questo crono-monstre. In pista a Suzuka in quest’ultimo biennio a cadenza bi-settimanale, Tetsu ha indovinato un gran giro al di sotto del 2’05″168 siglato nel 2018 da Jonathan Rea (Kawasaki), tutto sommato non così distante dal 2’03″592 di Takumi Takahashi dell’All Japan Superbike 2019. Con una CBR 1000RR-R #33 ufficialissima HRC, ma pur sempre preparata con specifiche Endurance per affrontare 1.100 chilometri in 8 ore di gara.

CANEPA FA SOGNARE L’ITALIA ALLA 8 ORE DI SUZUKA

L’altro record di questo primo pomeriggio porta la firma di Niccolò Canepa. Velocissimo già nelle libere della mattinata, con YART Yamaha al secondo personale tentativo in Qualifica 1 ha fermato i cronometri sul 2’05″863. Per dare una dimensione di questa performance, ha lasciato nel medesimo turno a 0″341 Alex Lowes (Kawasaki KRT) ed a 0″631 Takumi Takahashi (Honda HRC). Oltre al record italiano di sempre ed il primato della sessione, più veloce di Canepa figura il solo Nagashima con la CBR ufficialissima…

MANCA LA RISPOSTA DI REA

Complice lo sporadico scroscio di pioggia comparso nel turno dei piloti del “gruppo rosso“, in questa prima qualifica è mancata la risposta di Jonathan Rea. L’auspicio per il 6 volte iridato è di un miglioramento (già registratosi a turno in corso) delle condizioni meteorologiche, così da riportare Kawasaki KRT in lizza per un buon piazzamento in previsione del Top 10 Trial di domani.

8 ORE DI SUZUKA PROBLEMATICA PER YOSHIMURA SERT

Ha ben più problematici grattacapi il box Yoshimura SERT. Per ragioni ufficialmente tuttora non confermate, Sylvain Guintoli non è sceso in pista nelle prove libere del mattino e nel primo turno di qualifica. In azione i soli Gregg Black (richiamato per sostituire Xavier Simeon, positivo al COVID-19) e Kazuki Watanabe. Quest’ultimo, complice l’improvvisa pioggia comparsa nella propria sessione, ha cercato comunque di marcare un tempo. La ragione? Da regolamento, per qualificarsi per il Top 10 Trial, conta la media tra il miglior giro dei due piloti (e non più tre) più veloci di ogni singola squadra. Con Guintoli fuori, di fatto si deve fare la media tra Black e Watanabe, con quest’ultimo che ha girato su pista bagnata. Tradotto, beffa e partenza a metà schieramento per la 8 ore di domenica 7 agosto (il via alle 4:30 italiane). Se non altro, le seconde qualifiche in programma questo pomeriggio dovrebbero garantire finestre di pista asciutta, anche se presumibilmente il record di Nagashima resterà inattaccabile.