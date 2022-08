La guida alla 8 ore di Suzuka 2022: stint, consumi e strategie

Trascorsi 3 anni e 11 giorni dall’incredibile e rocambolesco epilogo dell’edizione 2019, ritorna la 8 ore di Suzuka. Domenica 7 agosto, al tradizionale orario delle 11:30 locali (le 4:30 italiane), scatterà la “Gara delle gare“, la corsa dell’onore e dell’orgoglio per le case costruttrici motociclistiche giapponesi. Ritenuta oggi come la competizione a due ruote a motore più importante e prestigiosa del pianeta, la 43^ edizione presenterà complessivamente 45 team iscritti e tante tematiche d’interesse. Di seguito alcune informazioni utili per seguire in presa diretta l’evento.

Come da Milano a Messina

Istituita nel 1978, la 8 ore di Suzuka mantiene le prerogative di corsa Endurance, ma con un ritmo-gara da “sprint race“. Dal primo all’ultimo minuto di gara, i top team danno sempre il massimo senza risparmiarsi, viaggiando su un tracciato da 170 km/h di media e completando una distanza di 1.100 chilometri. In quanto gara Endurance rientrante nel Mondiale di categoria, possono correre da 2 fino ad un massimo di 3 piloti per ciascuna squadra al via.

Quanti stint sono necessari?

Come per tutti gli eventi Endurance, le strategie sono cruciali. Salvo ingressi delle Safety Car o inconvenienti, sono 7 le soste previste, con turni di guida di circa 50 minuti. Per raggiungere questo target, le squadre dovranno affrontare da 27 a 29 giri per stint, mentre un’eventuale sosta extra rientra nella finestra di chi effettua da 23 a 25 giri per ogni turno di guida. Parlando delle soste, si è lontani dai gloriosi tempi in cui il cambio-gomme (effettuato a Suzuka ad ogni stint) e rifornimento (24 litri la capacità del serbatoio) si aggirano in pochi secondi. Con il regolamento FIM EWC vigente, soli 4 meccanici possono intervenire contemporaneamente sulla moto nel corso delle soste, con il rifornimento l’ultima operazione da eseguire e non contestuale al cambio-gomme.

Piloti contro fatica e calura

Alla 8 ore di Suzuka si prospetta una sfida tecnica e anche… umana. Con temperature ben superiori ai 30° (asfalto intorno i 60°), i piloti consumano circa 3.000 calorie nell’arco della contesa. Perdendo contestualmente dai 3 ai 5 chilogrammi di peso. Per rigenerarsi, prassi comune che le squadre allestiscano delle piscine artificiali nel retro-box per un refrigerio tra un turno e l’altro.

Piloti e squadre da tenere d’occhio

Nelle precedenti 42 edizioni, la 8 ore ha accolto al via complessivamente 100 Campioni del Mondo di tutte le specialità motociclistiche, con 19 dei quali in grado di aggiudicarsi la vittoria. Quest’anno, complici le restrizioni COVID-19, saranno complessivamente 45 team al via, con l’atteso confronto tra i detentori del trofeo di Kawasaki KRT (Jonathan Rea, Alex Lowes, Leon Haslam) e Honda HRC (Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi e Iker Lecuona). Unico italiano al via Niccolò Canepa, con YART Yamaha prossimo a celebrare il personale 5° gettone di presenza all’evento. All’appello ha risposto anche una motociclista: Luna Hirano, 22enne di Tokyo che correrà con la Suzuki #27 del TransMapRacing.

Entry list della 8 ore Suzuka

1- Yoshimura SERT Motul – Suzuki GSX-R 1000 – Kazuki Watanabe/Gregg Black/Sylvain Guintoli (EWC)

2- EVA RT 01 Webike TRICK STAR Kawasaki – Kawasaki ZX-10R – Hikari Okubo/Yuto Sano/Erwan Nigon (EWC)

3- KRP SANYOUKOGYO & RS-ITOH – Kawasaki ZX-10RR – Akira Yanagawa/Katsuya Matsuzaki/Sho Hasegawa (EWC)

5- F.C.C. TSR Honda France – Honda CBR 1000RR-R – Josh Hook/Gino Rea/Mike Di Meglio (EWC)

7- YART Yamaha Official EWC Team – Yamaha YZF-R1 – Marvin Fritz/Niccolò Canepa/Karel Hanika (EWC)

9- Murayama Honda Dream RT – Honda CBR 1000RR-R – Kosuke Akiyoshi/Osamu Deguchi/Yoshihiro Konno (EWC)

10- Kawasaki Racing Team Suzuka 8H – Kawasaki ZX-10RR – Jonathan Rea/Alex Lowes/Leon Haslam (EWC)

11- Webike SRC Kawasaki France – Kawasaki ZX-10RR – Randy De Puniet/Etienne Masson/Florian Marino (EWC)

15- Team Hanshin Riding School – Kawasaki ZX-10RR – Shuichiro Nakamura/Tatsuya Nakamura/Kazuki Watanabe (Superstock)

17- Astemo Honda Dream SI Racing – Honda CBR 1000RR-R – Kosuke Sakumoto/Kazuma Watanabe/Taiga Hada (EWC)

25- Honda Sofukai Suzuka Racing – Honda CBR 1000RR-R – Yudai Kamei/Yuki Sugiyama/Jun Tadokoro (EWC)

27- TransMap Racing with ACE CAFE – Suzzuki GSX-R 1000 – Masahiko Ooishi/Luna Hirano/Toshiki Kajiyama (EWC)

31- Hamamatsu Team TITAN – Suzuki GSX-R 1000 – Kazuma Takeda/Genya Yashiro/Takeru Murase (Superstock)

33- Team HRC – Honda CBR 1000RR-R – Tetsuta Nagashima/Takumi Takahashi/Iker Lecuona (EWC)

34- Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing – Honda CBR 1000RR-R – Mitsuhiro Yoshida/Kazuhiro Kojima/Ruka Wada (Superstock)

37- BMW Motorrad World Endurance Team – BMW M 1000 RR – Markus Reiterberger/Ilya Mikhalchik/Jeremy Guarnoni (EWC)

38- K’s WORKS Racing – Yamaha YZF-R1 – Masaki Adachi/Yoshinori Yamauchi (Superstock)

40- Team ATJ Japan Post – Honda CBR 1000RR-R – Satoru Iwata/Yuki Takahashi/Tomoyoshi Koyama (EWC)

41- IRF with AZURLANE – Yamaha YZF-R1 – Takeshi Miyakoshi/Kento Kawana/Kazuyuki Nishimura (EWC)

42- Shinshu activation project Team NAGANO – BMW S 1000 RR – Shigenori Sakurayama/Isami Higashimura/Mitsunori Okamura (EWC)

44- SANMEI Team TARO PLUSONE – BMW M 1000 RR – Taro Sekiguchi/Kyosuke Okuda/Taiki Sato (EWC)

45- YSS Mercury with TKm – Kawasaki ZX-10R – Seikou Tajima/Koshi Yamagiwa/Tomohiro Kimura (Superstock)

50- Team Kodama – Yamaha YZF-R1 – Yuta Kodama/Kengo Nagao/Kenji Nagao (EWC)

51- T.MOTOKIDS Takada Iron Works NAC – Yamaha YZF-R1 – Kyota Fukuyama/Hinata Nakajima/Tsuna Nishinaka (Superstock)

52- Teramoto @ J-TRIP Racing – Suzuki GSX-R 1000 – Koji Teramoto/Nobuatsu Aoki/Kazma Tsuda (Superstock)

54- GOSHI Racing – Honda CBR 1000RR-R – Reitoku Kuroki/Yuto Tajiri/Takashi Yasuda (EWC)

60- Honda Hamamatsu ESCARGOT RT – Honda CBR 1000RR-R – Genki Nakajima/Naoki Takahashi/Takatsugu Sakai (EWC)

61- Team de” LIGHT – Ducati Panigale V4 R – Takaya Okuda/Shudai Hasegawa/Homare Kataoka (EWC)

64- Kawasaki Plaza Racing Team – Kawasaki ZX-10RR – Ryosuke Iwato/Yuta Okaya/Naoki Kiyosue (Superstock)

69- Auto Race UBE KEN RACING YIC – Kawasaki ZX-10R – Masahiro Shinjo/Yuya Kabetani/Atsushi Kawaguchi (EWC)

70- OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN – Yamaha YZF-R1 – Takashi Sakamoto/Yuichi Takeda/Kazuki Ohori (EWC)

71- Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYAKITA – Yamaha YZF-R1 – Osamu Matsunaga/Masahiko Arakawa/Mitsuhiro Kuno (Superstock)

72- Honda Dream RT Sakurai Honda – Honda CBR 1000RR-R – Sodo Hamahara/Daijiro Hiura/Yuki Kunii (EWC)

73- SDG Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – Teppei Nagoe/Naomichi Uramoto/Ikuhiro Enokido (EWC)

74- AKENO Speed Yamaha – Yamaha YZF-R1 – Yuta Date/Maiki Abe/Riku Sugawara (Superstock)

78- Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka – Honda CBR 1000RR-R – Kensuke Mori/Hiromasa Okada/Hayato Murakami (EWC)

82- Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works – Kawasaki ZX-10RR – Masaki Yamanaka/Gun Nakamoto/Daijiro Nagahata (Superstock)

85- TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW – BMW M 1000 RR – Tomoya Hoshino/Takeshi Ishizuka/Shinichi Nakatomi (Superstock)

88- Honda Asia Dream Racing with Showa – Honda CBR 1000RR-R – Zaqhwan Zaidi/Gerry Salim/Helmi Azman (EWC)

89- CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI – Honda CBR 1000RR-R – Ryosuke Katahira/Hikaru Yoshihiro/Kimihiko Ohnuki (EWC)

95- S-PULSE Dream Racing ITEC – Suzuki GSX-R 1000 – Hideyuki Ogata/Takuya Tsuda/Cocoro Atsumi (EWC)

99- ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE – Suzuki GSX-R 1000 – Masahiro Manabe/Keita Iwatani/Eisuke Samura (EWC)

104- TOHO Racing – Honda CBR 1000RR-R – Ryuichi Kiyonari/Takuma Kunimine/Hiromichi Kunikawa (EWC)

112- Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT – Honda CBR 1000RR-R – Takashi Katoh/Keiichi Honda/Shotaro Mizusawa (EWC)

806- NCXX Racing with Riders Club – Yamaha YZF-R1 – Yuki Ito/Soichiro Minamimoto/Shota Ite (Superstock)

La 8 ore Suzuka in diretta TV

Per la sesta edizione consecutiva, Eurosport 2 (Sky canale 211) garantirà la trasmissione integrale della 8 ore domenica 7 agosto a partire dalle 4:15, con la bandiera a scacchi che sventolerà alle 12:30 italiane. Su Corsedimoto troverete video esclusivi nel corso del weekend della “gara delle gare“.