MotoE Portimao: Eric Granado si prende la prima pole del 2024

È scattata ufficialmente la stagione MotoE 2024 con la prima giornata a Portimao (tutti gli orari del primo round). Un venerdì nel segno di Eric Granado, con un casco dedicato al leggendario connazionale Ayrton Senna. Nicholas Spinelli ed il campione in carica Mattia Casadei completano la prima fila per due gare ricche di incognite, anzi ne abbiamo già viste.

La MotoE non è stata troppo fortunata finora come meteo e condizioni della pista: ieri la pioggia ha segnato l’ultima giornata di test ed anche il primo turno odierno, poi col passare delle ore la situazione è migliorata. Ecco com’è andata sul tracciato portoghese, qui un’immagine della nuova curiosa posteriore Michelin per questa stagione. Una gomma già portata nei test ufficiali e commentata molto positivamente.

MotoE Prove 1

Primo turno ufficiale del 2024 per la MotoE, ma su pista ancora piuttosto umida dopo la pioggia notturna, ma anche molto sporca. Comanda Alessandro Zaccone, il campione in carica Mattia Casadei è 5°, circa metà griglia però registra tempi troppo alti e quindi fuori classifica.

Prove 2/combinata

Condizioni non perfette, ma va sicuramente meglio rispetto al mattino, come dimostrano i tempi ben più rapidi per i ragazzi MotoE. Questa è la classifica determinante per le qualifiche, non senza sorprese per quanto riguarda i nostri piloti esclusi. I primi 8 infatti accedono alla Q2, gli altri disputano la Q1.

Qualifiche

Ben sei italiani (su nove) tra i piloti MotoE in Q1 a caccia dei due posti disponibili per passare al turno successivo. La brutta notizia è che nessuno dei nostri riesce a raggiungerli, avanzano invece Miquel Pons e Lukas Tulovic.

Ultima sessione di giornata, si decide la prima pole position della stagione. Quel che appare subito chiaro è che Mattia Casadei vuole iniziare al meglio la difesa del titolo 2023, ma in tanti provano a contrastarlo. In particolare Eric Granado suona la carica e riesce a prendere la prima posizione. L’ultimo tentativo del campione in carica non riesce, perde tanto nell’ultimo settore e non si muove dal terzo posto, appena dietro all’ex compagno di squadra Nicholas Spinelli.

Foto: motogp.com