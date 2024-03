Secondo posto assoluto per Alvaro Bautista nel venerdì di prove libere Superbike a Barcellona. Dopo una prima sessione in cui si era classificato solo undicesimo, trovandosi in difficoltà, nel pomeriggio ha mostrato di più il suo potenziale e può guardare con fiducia al resto del weekend.

Superbike Barcellona, il resoconto di Bautista

Il pilota del team Aruba Racing Ducati a fine giornata ha tracciato il suo bilancio: “Al mattino il feeling con la moto era terribile e con il team non abbiamo capito perché. Sostanzialmente la moto è la stessa dell’anno scorso, è impossibile che cambi il suo comportamento così tanto a causa del peso in più. Abbiamo cercato di trasmettere al massimo le mie sensazioni ai miei ingegneri, per comprendere cosa mi servisse per guidare come volevo. Sembra che lo abbiano capito, abbiamo fatto dei cambiamenti al setup e poi è stato come passare dalla notte al giorno. Al pomeriggio il mio feeling è stato decisamente migliore da subito, ho potuto guidare come volevo“.

Bautista e la sua squadra hanno trovato il modo per uscire dalle difficoltà e sabato l’obiettivo è proseguire sulla strada individuata per le FP2: “Ho avuto le migliori sensazioni di questa stagione e sono davvero felice. Ora è tempo di continuare in questa direzione. Spero che sabato avrò di nuovo le stesse sensazioni e che potrò migliorare step by step. Al mattino nessuna gomma funzionava per me, nel pomeriggio invece tutte. Dipende molto dal setup della moto e dalla possibilità di guidare come vuoi“.

Bulega non preoccupa Alvaro

Davanti a tutti c’è Nicolò Bulega, che si è confermato velocissimo dopo aver chiuso al primo posto anche il recente test a Barcellona. La presenza di un teammate forte è uno stimolo per il due volte campione del mondo Superbike: “Sono felice per lui, significa che la moto lavora bene. Sono contento di averlo come compagno di squadra, poi in gara tutti ci vogliamo battere a vicenda. Per me non è un problema, è più un vantaggio di cui posso beneficiare. Non penso al fatto che sia più veloce di me, non è un problema al momento”.

Bautista spera di essere al 100% sotto ogni aspetto da ora in avanti, ha vissuto dei mesi travagliati dopo la caduta di novembre a Jerez e questo lo ha condizionato tanto: “Non ho avuto un inizio facile – racconta – perché non ero al massimo fisicamente e con il feeling. Ora sto bene e fortunatamente oggi sono riuscito a migliorare il feeling, domani cercheremo di continuare a progredire. A Barcellona le gare sono molto difficili a causa delle gomme e bisogna gestire molto bene la situazione, in passato l’ho fatto ed ero il più veloce, ora non lo sono e devo spingere. La situazione è diversa“.

Foto: Aruba Racing Ducati