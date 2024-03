Supersport Catalunya: Huertas altra Superpole, Manzi non molla

Adrian Huertas l’ha rifatto: seconda pole consecutiva da neo ducatista in Supersport. Il pilota del team Aruba Racing si è aggiudicato la migliore posizione sulla griglia di gara 1 nella qualifica che da questa stagione è anticipata al venerdi. Huertas ha rintuzzato gli attacchi di un Can Oncu in condizioni fisiche ormai quasi ottimali dopo il lungo calvario seguito all’incidente di Assen, quasi un anno fa. “Vedrete che a Barcellona starò ancora meglio” aveva confidato il turco al sua squadra, prima di partire. E’ stato di parola. Italiani con le polveri un pò bagnate: Stefano Manzi ha portato la Yamaha al terzo posto, che vale comunque la prima fila. Mentre Yari Montella, doppio vincitore in Australia e leader del Mondiale, si è dovuto accontentare del sesto posto. Scatterà ai margini della seconda fila.

MV Agusta in agguato

E’ un pò mancata all’appello anche l’attesissima MV Agusta F3. Marcel Schrotter in extremis è piombato al quinto posto, mentre Federico Caricasulo con la tre cilindri gemella del team Motozoo si è ritrovato relato in decima posizione. Davanti a lui anche un Andrea Antonelli che rivede la luce dopo le disavventure di Phillip Island.

I mancati all’appello

Non decolla l’avventura Supersport di Lorenzo Baldassarri, sconsolatamente 18° ad oltre un secondo e mezzo dalla pole. La retrocessione sulla Ducati Panigale V2 del team iberico Orelac era carica di promesse, ma per il momento restano vane. Quattro posizioni più indietro troviamo Lorenzo Dalla Porta ma è stato un venerdi un pò sotto tono anche per Simone Corsi, 24° tempo. Ancora più indietro Gabriele Giannini, che sta cercando di adattarsi alle caratteristiche della categoria di mezzo. Il Mondiale si sta rivelando un duro banco di prova per la promessa uscita dal National Trophy.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon