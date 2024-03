Superbike, Bulega brilla a Barcellona: sarà il pilota da battere?

Primo nel test e primo anche al termine del venerdì di prove libere Superbike: Nicolò Bulega va fortissimo sulla pista di Barcellona e si candida per essere uno dei protagonisti del weekend in Catalunya. Ormai non è più una sorpresa, anche se è al debutto nella categoria.

Superbike Barcellona, Bulega dopo le Prove Libere

Il pilota del team Aruba Racing Ducati è soddisfatto di come è andata oggi: “Un buon primo giorno, il feeling con la moto è stato positivo. Sicuramente è stato importante fare il test la scorsa settimana, perché per me è la prima volta qui con questa moto. Positivo avere già delle informazioni per il weekend. Sono felice, anche perché il mio passo è molto buono e mi sento pronto per le gare“.

Per quanto concerne gli pneumatici, ha ancora una decisione importante da prendere e sfruttare le FP3 per capire cosa fare: “Ho provato entrambe le gomme, però non ho ancora preso una decisione per la gara. Una è migliore in alcune cose e l’altra in altre, dobbiamo controllare i dati e lavorare per capire quale possa lavorare meglio in gara. Il problema principale qua sarà rappresentato proprio dalle gomme, il calo è abbastanza importante, quindi è importante individuare la scelta migliore“.

Nicolò vincerà?

Tolto il dubbio gomme, chiaramente importante, campione in carica della Supersport si sente a posto e competitivo per affrontare il resto del fine settimana: “Sono stato veloce sul giro secco sia sul passo. Ho fatto delle FP2 veramente buone e dobbiamo continuare su questa strada, cercando di migliorare ulteriormente perché gli avversari cercheranno di trovare qualcosa per raggiungermi“.

Infine, Bulega ha parlato del suo stile di guida, che evidentemente sta dando dei buoni frutti anche a Barcellona: “L’anno scorso in Supersport avevo uno stile di guida davvero fluido, mi piace molto guidare così perché penso mi permetta di essere veloce in centro curva e di accelerare bene. Sembra che stia funzionando e cercherò di continuare così, provando comunque a migliorare“.

Foto: Aruba Racing Ducati