Superbike, Razgatlioglu a caccia delle Ducati: “Magari avranno un calo…”

Un discreto inizio per Toprak Razgatlioglu e BMW a Barcellona. In FP1 doppietta di M 1000 RR in testa, con il turco a precedere il compagno Michael van der Mark. In FP2 nessuno dei due ha migliorato il tempo del mattino: quinta posizione per il campione Superbike 2021 e tredicesima per l’olandese. Il focus è stato sul ritmo. Importante sfruttare l’ultima sessione di prove libere sabato mattina per cercare di migliorare, soprattutto considerando l’elevato consumo delle gomme sull’asfalto catalano. Le Ducati sembrano messe un po’ meglio.

Superbike Barcellona, il bilancio di Razgatlioglu

L’ex pilota Yamaha si è detto è abbastanza soddisfatto del suo livello di competitività, pur evidenziando che la coppia Bulega-Bautista appaia più forte al momento: “Nel pomeriggio mi sono concentrati sui long run, abbiamo bisogno di essere forti sulla distanza. Però sembra la Ducati sia davvero forte, sappiamo che lo è sempre su questa pista. Ho cercato di fare del mio meglio, stiamo ancora lavorando con la moto per avere più grip. Il primo long run non mi è piaciuto, sono rientrato e abbiamo cambiato sia la gomma sia qualcosa nel setup. Mi sono trovato meglio. Ho fatto 13 giri, molti erano in 1.41 e poi in 1.42“.

Il grip al posteriore è sempre un tema importante in casa BMW e sono stati compiuti progressi, ma al tempo stesso Razgatlioglu ha incontrato un ostacolo inatteso: “Ho avuto un problema di feeling con l’anteriore. Ora il grip al posteriore è migliore di prima, però non capisco perché siamo migliorati con una gomma e abbiamo avuto un problema con l’altra. Comunque la situazione non è male, sono felice. Vedremo come andranno le gare, lì tutti cercano di dare il massimo e spero che potremo lottare con le Ducati, anche hanno un passo davvero forte. Forse in gara può andare diversamente, magari negli ultimi giri avranno un po’ di calo. Vedremo“.

Toprak salirà sul podio in Catalunya?

Il pilota del team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK ci tiene particolarmente a fare bene a Barcellona, dove non ha mai vinto: “Forse come ritmo sono abbastanza vicino ad Alvaro, però Nicolò è un po’ più veloce. Seguirlo per 10 giri è più facile, 20 sono tanti ed è necessario salvare la gomma posteriore. Vedremo, sabato mattina proveremo qualcosa di nuovo nel setup per migliorare ulteriormente. Voglio fare un buon risultato qui, questa pista è difficile per tutti e farcela mi renderebbe felice. Poi possiamo essere ancora più forti, perché arriveranno circuiti in cui non sarà così fondamentale salvare il pneumatico“.

Toprak vorrebbe sempre lottare per la prima posizione, però essere sul podio sarebbe comunque motivo di felicità per lui e la squadra: “Se domattina riusciamo a migliorare, forse potremmo lottare per il podio e magari per vincere. L’obiettivo è il podio, se miglioriamo tanto potremmo anche puntare a vincere. Vedremo. Ottenere il podio su questa pista non è semplice, soprattutto con la mia nuova moto“.

Foto: WorldSBK