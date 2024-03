MotoGP Portimao, Bagnaia e Bastianini: in Ducati due strade diverse

Il team ufficiale Ducati ha piazzato Enea Bastianini in prima posizione e Francesco Bagnaia in ottava nelle pre-qualifiche MotoGP oggi a Portimao. Importante aver messo entrambi in top 10, evitando di passare per un Q1 sempre un po’ ostico. Al momento, sembra che il pilota riminese sia messo meglio del campione in carica, ma sabato le cose possono cambiare. C’è ancora il tempo per apportare delle modifiche alle moto.

MotoGP Portimao, i commenti di Bastianini

Bastianini a fine giornata ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Era da un po’ di tempo che non ero prima. È stata una giornata un po’ così così. Non eravamo partiti col piede giusto, però poi siamo migliorati sempre di più. Abbiamo riscontrato gli stessi problemi avuti in Qatar, quindi abbiamo iniziato a lavorarci. È andata molto bene con la gomma soft e certamente dobbiamo fare uno step con quella media. Complessivamente una buona giornata.

Oltre ad essere finalmente a posto fisicamente, il campione Moto2 2020 sta ritrovando le delle ottime sensazioni alla guida con la Ducati Desmosedici GP24: “Penso che sto facendo la differenza in ingresso curva, è sempre stata una mia peculiarità e con questa moto mi sto trovando bene in tale fase. Il freno motore della GP24 mi aiuta parecchio. Marquez invece va forte in uscita, per adesso è il riferimento a Portimao“.

Bagnaia sereno e fiducioso

Il primo posto di oggi non ha esaltato troppo Enea, consapevole di dover migliorare soprattutto con il pneumatico medio. E progressi ne vuole fare anche Bagnaia, che appare abbastanza tranquillo nonostante non occupi le primissime posizioni: “Onestamente oggi non ho avuto più difficoltà. Lavoriamo sempre, la GP24 ha bisogno di qualcosa di diverso in questa pista. Non è stato facile all’inizio capire dove andare a parare, perché il tracciato si è pulito piano piano. Abbiamo preso una direzione sbagliata, domani torniamo indietro. Era importante essere nei 10. Sono contento, abbiamo individuato la strada e domani riusciremo a essere veloci da subito.“

Pecco ha giustamente sottolineato che la moto è nuova e non ci sono stati test in Portogallo, quindi nel box Ducati hanno provato a fare delle cose differenti per arrivare a capire quale fosse la migliore. “Enea ha svolto un buon lavoro, abbiamo preso due strade diverse e la sua è stata quella che ha funzionato meglio. Noi abbiamo ne abbiamo presa una opposta che non ha funzionato, domani sappiamo già che torneremo nella direzione di scaricare un po’ il davanti e tutto andrà meglio“.

Foto: Ducati Corse