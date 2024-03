Formula 1: Verstappen un lampo davanti ad uno stoico Sainz

Max Verstappen scatterà dalla Pole Position i nel GP d’Australia, per quella che per lui è la 35esima volta in Formula 1. L’olandese questa occasione ha dovuto faticare, dato che Carlos Sainz ci ha provato a prendergli la sua prima posizione. Lo spagnolo che ancora soffre i dolori dell’operazione è stato capace di una prestazione notevole. Seconda fila per Sergio Perez e Lando Norris. La terza fila vede Charles Leclerc davanti al padrone di casa Oscar Piastri. Il monegasco ha pagato due errori nel suo ultimo tentativo. Quarta fila per George Russell e un sorprendente Yuki Tsunoda. Quinta fila tutta Aston Martin con Lance Stroll davanti a Fernando Alonso.

I piloti che si sono piazzati fuori dalla Top10

Nella Q2 il primo eliminato è incredibilmente Lewis Hamilton. Il britannico si trova ad affrontare una delle partenze più difficili della sua carriera in Formula 1, oggi non è andato oltre l’undicesimo tempo. Vicino a lui scatterà Alexander Albon. La settima fila vede Valteri Bottas davanti a Kevin Magnussen. Quindicesimo tempo ed ultimo degli eliminati nella seconda sessione Esteban Ocon. Il francese è parso comunque felice della posizione, questo dimostra anche quando le prestazioni di questa Alpine siano state molto ridimensionate.

Il primo degli eliminati in Q1 è stato Nico Hulkenberg, che ha mostrato un passo indietro rispetto a Gedda. La penultima fila vede l’Alpine di Gasly davanti a Daniel Ricciardo. L’australiano che aveva passato il taglio, si è visto togliere il suo giro più veloce e retrocedere così al diciottesimo posto. Ultima fila per Guanyu Zhou che con la sua Sauber è parso il più in difficoltà. Non ha fatto la qualifica, quindi sarà assente anche nel GP, lo statunitense Logan Sargeant che ha dovuto cedere il suo telaio al compagno Albon. Il tutto, dopo l’incidente di ieri del thailandese, che ha portato la Williams a prendere tale decisione per i danni riportati sulla vettura. Incredibile che un team dalla storia così prestigiosa non abbia portato il componente di scorta…

Griglia di partenza della Formula 1 dell’Australia

1-Max Verstappen (Red Bull) 1:15.915

2-Carlos Sainz (Ferrari) 1:16.185

3-Sergio Perez (Red Bull) 1:16.274

4-Lando Norris (McLaren) 1:16.315

5-Charles Leclerc (Ferrari) 1:16.435

6-Oscar Piastri (McLaren) 1:16.572

7-George Russell (Mercedes) 1:16.724

8-Yuki Tsunoda (RB F1 Team) 1:16.788

9-Lance Stroll (Aston Martin) 1:17.072

10-Fernando Alonso (Aston Martin) 1:17.552

11-Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.901

12-Alexander Albon (Williams) 1:17.167

13-Valteri Bottas (Kick Sauber) 1:17.340

14-Kevin Magnussen (Haas) 1:17.427

15-Esteban Ocon (Alpine) 1:17.697

16-Nico Hulkenberg (Haas) 1:17.976

17-Pierre Gasly (Alpine) 1:17.982

18-Daniel Ricciardo (RB F1 Team) 1:18.085

19-Guanyu Zhou (Kick Sauber) 1:18.188

Foto: profilo social FORMULA1