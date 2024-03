Il Mondiale Motocross torna in scena questo week end sul tracciato di Arroyomolinos, nei pressi di Madrid. E’ la prima tappa europea, dopo l’apertura in Argentina che ha lanciato in vetta alla classifica il campione in carica Jorge Prado. La gara di casa quindi capita a proposito per il funambolico pupillo GasGas, che però dovrà vedersela con un Jeffrey Herlings che su questa terra rossa ha già trionfato in passato e avrà propositi di riscatto dopo l’incolore apertura in Sud America. L’olandese della KTM infatti è soltanto settimo in classifica, con un passivo di 22 punti rispetto al capofila. Non ci sarà, purtroppo, il nostro Alberto Forato (Honda) vittima di un grave incidente in allenamento nei giorni scorsi. Qui le condizioni del pilota.

Dove vedere il GP in TV

In TV non ci saranno dirette, nè su RaiSport tantomeno su Eurosport. Le gare Mondiali delle due categorie principali però saranno disponibili gratuitamente su RaiSportPlay, la piattaforma streaming dell’emittente di Stato. Per seguire tutto il programma di gare, che comprende anche l’apertura del Mondiale Femminile, l’Europeo EX250 nonchè le due gare di qualifica MXGP e MX2 previste sabato 23 marzo, bisognerà collegarsi allo streaming ufficiale del Motocross, cioè MXGP-TV.com

Programmazione tv e streaming domenica 24 marzo

MX2 gara 1 ore 12: diretta Raisport Play, differita Eurosport martedi 25 ore 13

MXGP gara 1 ore 13: diretta Raisport Play, differita Eurosport martedi 25 ore 11

MX2 gara 2 ore 15: diretta Raisport Play, differita Eurosport martedi 25 ore 14

MXGP gara 2 ore 16: diretta Raisport Play, differita Eurosport martedi 25 ore 15

La classifica del Mondiale MXGP

1. Jorge Prado (ESP, GAS), 54 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 51; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 51 ; 4. Pauls Jonass (LAT, HON), 46; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 39; 6. Jeremy Seewer (SUI, KAW), 34; 7. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 34; 8. Glenn Coldenhoff (NED, FAN), 28; 9. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 26; 10. Valentin Guillod (SUI, HON) 21.

La classifica del Mondiale MX2

1. Kay de Wolf (NED, HUS), 56; 2. Simon Längenfelder (GER, GAS), 50; 3. Thibault Benistant (FRA, YAM), 40; 4. Mikkel Haarup (DEN, TRI), 38; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 37; 6. Marc-Antoine Rossi (FRA, GAS), 32; 7. Lucas Coenen (BEL, HUS), 30; 8. Ferruccio Zanchi (ITA, HON), 28; 9. Sacha Coenen (BEL, KTM), 28; 10. Camden McLellan (RSA, TRI), 25