F1 Australia: Ecco gli orari in TV e in streaming

Questo fine settimana torna in azione la Formula 1, direttamente dall’Australia. Melbourne sarà teatro del terzo appuntamento stagionale, dopo che le prime due prove hanno dato esito identico: dominio Red Bull. Il canovaccio rischia di essere identico, anche se il meteo in terra australiana ha sempre regalato sorprese. Alcuni GP, infatti, si sono svolti in condizioni di misto asciutto bagnato, che hanno reso il risultato incerto sino all’arrivo. Tutti sperano in un’alba italiana elettrizzante. Sì alba, dato che si tornerà ad orari più canonici dopo che per anni, l’evento era stato spostato di alcune ore per favorire il pubblico europeo.

Le Red Bull da battare, dietro è bagarre

Anche in Australia Max Verstappen e la sua RB20 partono da strafavoriti. Sergio Perez può essere il vero antagonista, l’altro alfiere Red Bull dovrà cercare di ricucire il gap che ha nei confronti del compagno. La lotta interna alla scuderia austriaca va avanti, ma ad oggi, gli effetti in pista che gli avversari speravano non ci sono. Quindi i rivali sono costretti ad aggrapparsi a qualche elemento che possa far saltare il banco. La Ferrari parte come seconda forza, grazie ai due podi conquistati nelle prime due uscite stagionali. I due piloti rossi sono entrambi saliti sul podio in questa stagione e i tifosi si augurano che almeno uno dei due ci riesca anche domenica.

Carlos Sainz dovrebbe esserci, per lui la guarigione dall’intervento all’appendicite sembra proseguire bene. La Mercedes dovrà per forza di cose, ritrovare la via giusta, dopo l’inizio non proprio esaltante di questa annata. La McLaren anche sarà chiamata a dare più filo da torcere al Cavallino Rampante, con la MCL38 che ha dato segni in negativo per quanto riguarda la velocità. L’Alpine è la grande delusa, con Pierre Gasly nelle scomode vesti del pilota più deluso in questo inizio 2024. Haas proverà a dare continuità ai risultati di Gedda mentre l’Aston Martin vuole confermarsi come quinta forza del campionato.

Classifica piloti e costruttori dopo l’Arabia Saudita

PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 51 punti Sergio Perez (Red Bull) 36 punti Carles Leclerc (Ferrari) 28 punti George Russell (Mercedes) 18 punti Oscar Piastri (McLaren) 16 punti Carlos Sainz (Ferrari) 15 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 12 punti Lando Norris (McLaren) 12 punti Lewis Hamilton (Mercedes) 8 punti Oliver Bearman (Ferrari) 6 punti Nico Hulkenberg (Haas) 1 punto Lance Stroll (Aston Martin) 1 punto Alexander Albon (Williams) 0 punti Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 punti Kevin Magnussen (Haas) 0 punti Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0 punti Esteban Ocon (Alpine) 0 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 0 punti Logan Sargeant (Williams) 0 punti Valteri Bottas (Kick Sauber) 0 punti Pierre Gasly (Alpine) 0 punti

COSTRUTTORI

Oracle Red Bull Racing 87 punti Scuderia Ferrari 49 punti McLaren F1 Team 28 punti Mercedes-AMG Petronas F1 Team 26 punti Aston Martin Aramco F1 Team 13 punti MoneyGram Haas F1 Team 1 punto Williams Racing 0 punti Strake F1 Team Kick Sauber 0 punti Visa Cash RB F1 Team 0 punti BWT Alpine F1 Team 0 punti

Formula 1 GP dell’Australia: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP dell’Australia ci riporterà a weekend di gara più classici, tanto da svolgersi dal venerdì alla domenica. Gli orari saranno da veri mattinieri, con la gara che per seguirla avrà bisogno di almeno due sveglie. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Melbourne.

Venerdì 22 marzo:

02:30-03:30: Prove libere 1

06:00-07:00: Prove libere 2

Sabato 23 marzo:

02.30-03:30: Prove libere 3

06:00-07:00: Qualifiche (differita TV8 alle 10:00)

Domenica 24 marzo:

05:00-07:00: Gara (differita TV8 alle 14:00)

FOTO: social formula 1