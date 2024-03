MotoE Portimao, Gara 1: Spinelli in trionfo, ma quante cadute

Nicholas Spinelli riparte da dove si era fermato a a fine 2023. Il pilota italiano fa gioire Tech3 con la vittoria di forza alla fine di un bellissimo duello contro Hector Garzo ed il campione MotoE in carica Mattia Casadei. Gara 1 però segnata da tanti incidenti che hanno messo fuori causa anche alcuni dei favoriti, come il poleman Eric Granado, ma non solo. Prima corsa in archivio nel segno di ben due italiani sul podio, alle 17.10 ci sarà la seconda e ultima gara del weekend. Intanto cronaca e classifica di questa prima corsa portoghese.

MotoE Gara 1

Granado in pole position, Spinelli e Casadei lo seguono: questa la prima fila dopo le prime qualifiche del 2024 (qui classifica e cronaca). Ma alla prima curva è invece Garzo, scattato dalla seconda fila, a prendere il comando davanti al duo italiano. Scatta così la prima corsa della stagione 2024, su un tracciato nuovo per la MotoE, con annesse quindi incognite e sorprese. La corsa di Finello si complica con un incidente alla curva 1, mentre Granado risale dopo la brutta partenza, torna presto al comando… Ma non c’è gloria per il brasiliano, KO per una successiva scivolata alla curva 14. Gli ex compagni di squadra Casadei e Spinelli sono ora davanti, tallonati da Garzo, Zaccone e Torres.

Se Gresini Racing sta brillando in Moto2 e Moto3, non si può dire lo stesso in MotoE: la curva 1 beffa pure Ferrari, come il collega riparte nonostante la gara ormai compromessa. A referto la caduta anche di Gutierrez, mentre dal quintetto al comando si staccano Zaccone e Torres: il primo perde il controllo della moto alla curva 5, colpendo anche l’incolpevole spagnolo che lo precedeva. Tante cadute in questa prima gara portoghese, a terra anche Pons, mentre davanti è “triello” per la vittoria. Spinelli, Garzo e Casadei non si risparmiano, ma lo spunto vincente è quello del pilota Tech3, che riesce a prendere il comando ed a controllare quindi gli avversari, fino al trionfo.

La classifica

Foto: motogp.com