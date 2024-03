Moto3 Portimao: missile Rueda allo scadere, è pole da record

Sembrava ormai la prima pole Moto3 di Joel Kelso, ma all’ultimo ecco José Antonio Rueda. Lo scatenato pilota di Aki Ajo stampa proprio all’ultimo il nuovo record assoluto di Portimao: il precedente record Moto3 di 1:46.798 appartenente ad Ayumu Sasaki viene abbassato di ben 419 millesimi. Un tempo che gli vale la prima pole position mondiale per 59 millesimi su Kelso e per circa un decimo su David Alonso. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Riccardo Rossi, che chiude le qualifiche con un tempo che gli vale la quinta casella in griglia per la gara di domani. Ecco come sono andati i due turni di qualifiche sulla pista portoghese.

Q1: Carraro e Farioli OK, brivido Lunetta

Dopo le Prove 2 ci sono tre italiani a caccia delle quattro posizioni utili per accedere alla seconda sessione di qualifiche Moto3. Lunetta però è anche protagonista di un incidente da brividi, un violento highside al centro della curva 5, fortunatamente senza nessuno in transito. Le sue qualifiche però sono già compromesse… Nicola Carraro e Filippo Farioli però si prendono la Q2. La nota curiosa è che l’ultimo assalto non riesce, il gruppo Moto3 calcola male i tempi e prende la bandiera a scacchi per pochi secondi, trovandosi così impossibilitato a svolgere il tentativo finale. Tutti tranne Vicente Perez, che riesce a migliorarsi a tal punto da afferrare l’ultimo posto utile per la Q2, lasciando Piqueras fuori per soli 17 millesimi.

Q2: la prima di Kelso, no di Rueda!

È una battaglia serrata, e presto a passo di record, per determinare la griglia di partenza del GP a Portimao. In particolare evidenza Alonso, Kelso e Rueda, che si alternano in vetta alla classifica, con Farioli a lungo in agguato in 4^ posizione provvisoria. A referto un incidente per Adrian Fernandez alla curva 8, finisce quindi così la sua sessione di qualifiche. Davanti invece sembra proprio che sia in arrivo la prima pole position Moto3 per Joel Kelso, davvero scatenato in queste giornate a Portimao. Ma qualcuno non è d’accordo: ecco arrivare un lanciatissimo José Antonio Rueda che riscrive ancora il record assoluto e si prende la prima pole position mondiale!

Foto: motogp.com