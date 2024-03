Moto3 Portimao, Prove 2: Kelso regola Alonso, Al Sahouti già nella storia

Sembrava un’ultima sessione nelle mani di David Alonso, ma ci ha pensato Joel Kelso a cambiare la classifica. È infatti ‘Naranjito’ il migliore della Moto3 verso le qualifiche, proprio davanti al pilota colombiano per appena 27 millesimi. Alla fine delle Prove 2 sono tre i ragazzi italiani che passando direttamente al secondo turno di qualifiche, ovvero Riccardo Rossi, Matteo Bertelle e Stefano Nepa. È già un successo infine per Hamad Al Sahouti, sostituto dell’infortunato Almansa: il #71 di Snipers riesce a limare i suoi tempi ed a rientrare nel limite massimo, sarà il primo qatariota di sempre a disputare un GP in Moto3. Ecco intanto com’è andata quest’ultima sessione.

MotoGP GP Portimao, tutti gli orari TV e streaming

Moto3 Prove 2

Dopo un turno di libere nullo e Prove 1 chiuse con David Alonso in vetta, è il momento decisivo per i due turni di qualifiche. Soprattutto per Hamad Al Sahouti, ieri rimasto al di fuori del limite massimo ed oggi a caccia della qualificazione in Q1. Sarebbe già un successo per il primo qatariota di sempre in Moto3, leggerissimo (pesa circa 50 kg!) e quindi, oltre a tutte le difficoltà di un debutto in corsa, chiamato anche ad avere una zavorra non indifferente per rispettare il peso minimo.

Nonostante le condizioni nettamente migliori rispetto a ieri, i tempi faticano a scendere, anzi fino a 10 minuti dalla fine solo Munoz ha limato il crono del primo giorno. A referto un incidente alla curva 13 per Holgado ed in seguito anche un bel rischio per Veijer nello stesso punto, non mancano poi scintille tra Lunetta e Rossi. L’assalto finale premierà Joel Kelso, che non solo chiude davanti nelle Prove 2 ma realizza il miglior crono dei due turni, prendendosi la Q2 diretta con il tempo di riferimento.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: motogp.com