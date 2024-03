Moto2 Portimao, Prove 2: Gonzalez da record, Arbolino e Vietti in Q2

Si riscrivono i record in Moto2 a Portimao. Ci pensa Manuel Gonzalez, che in questa prima sessione del sabato spicca letteralmente il volo. Il record assoluto di 1:42.003 stampato l’anno scorso da Aron Canet viene limato di ben 287 millesimi, con questo crono il pilota Gresini accede direttamente alla Q2. Le buone notizie per i colori italiani sono varie: nelle zone alte della classifica infatti ci sono entrambi i ragazzi di Luca Boscoscuro (anzi possiamo dire tre, c’è pure Garcia con la sua moto), ma anche Tony Arbolino e Celestino Vietti. Ecco com’è andata la sessione.

MotoGP GP Portimao, la programmazione TV e streaming

Jake Dixon si ferma

Il pilota di Dover, considerato idoneo per disputare il weekend portoghese, ha deciso di fermarsi qui. Nonostante una prima giornata davvero eccellente dopo quanto successo in Qatar, la priorità è chiaramente un’altra. “Assieme al team Aspar è stata presa la decisione di non continuare” si legge infatti nella nota della squadra Moto2. “La salute è al primo posto e gli viene così dato un tempo di recupero più lungo”. La struttura di Jorge Martinez lo attende al rientro nel prossimo GP delle Americhe, in programma nel weekend 12-14 aprile. Intanto si continua con il solo Izan Guevara, oggi in pista da subito dopo i problemi tecnici che hanno condizionato il suo venerdì.

Moto2 Prove 2

Il secondo giorno a Portimao scatta in condizioni nettamente migliori rispetto a quanto visto ieri. Si riparte da Alonso Lopez in vetta alla classifica dopo le Prove 1, ma a differenza della Moto3 non bisogna attendere troppo a lungo per qualche miglioramento. Aron Canet in particolare passa presto al comando con il miglior crono provvisorio dei due turni determinanti per le qualifiche. È una lotta tra team italiani: non solo Fantic, si fanno ben notare anche i ragazzi Speed Up e la coppia del team Gresini. Canet però si ferma anzitempo per una scivolata alla curva 5, mentre si avvicina la fine del turno. C’è tanta Italia in alto: Gresini Racing e Speed Up hanno entrambi i proprio piloti, anzi Boscoscuro conta anche su Sergio Garcia sesto. A questo aggiungiamo Fantic con Canet, che tiene un piazzamento valido nonostante la caduta, ma non dimentichiamo Tony Arbolino (sfruttando una scia) e Celestino Vietti, entrambi in top 5 e quindi direttamente in Q2.

Prove 2/combinata

Foto: QJMOTOR Gresini Racing