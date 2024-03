Superbike, Bulega accetta la sconfitta: “Avrei firmato per il 2° posto”

Nicolò Bulega è andato a un passo dalla sua seconda vittoria in Superbike. Quando sembrava quasi fatta, avendo accumulato un buon vantaggio sugli inseguitori, ha avuto un calo drastico delle gomme e Toprak Razgatlioglu è riuscito a recuperare prima di sorpassarlo all’ultimo giro. Una vera beffa per il pilota emiliano, che comunque si prende 20 punti dopo Gara 1 a Barcellona e si porta in testa alla classifica generale. Bisogna ricordare che è un rookie.

Superbike Barcellona, la reazione di Bulega

Al termine della giornata Bulegas ha commentato la sua gara, spiegando perché non sia riuscito a vincere oggi in Catalunya: “Non avevo una strategia. Questa è stata la mia prima vera gara lunga in SBK, dato che in Australia abbiamo dovuto fare il pit stop. Sfortunatamente, alla fine la mia gomma posteriore era completamente morta e per me era difficile gestire la situazione. Toprak è stato veramente veloce nel finale, la sua gomma era messa un po’ meglio della mia. Io ho spinto un po’ troppo all’inizio per superare gli altri. Comunque oggi ho imparato qualcosa e sarò più preparato la prossima volta“.

All’inizio ha perso qualche posizione e forse questo gli è in parte costato, perché ha dovuto impegnarsi in alcuni sorpassi che alle gomme non hanno fatto benissimo. Il pilota del team Aruba Racing Ducati ha raccontato un aneddoto importante in merito: “La partenza è stata buona, migliore rispetto all’Australia. Non ricordo chi, forse Sam Lowes, è entrato veramente aggressivo alla prima curva e mi ha fatto finire largo, facendomi perdere alcune posizioni. Sono contento di aver migliorato il mio start, ma forse domani sarò un po’ più aggressivo nelle prime curve“.

Nicolò ci riproverà domenica

Bulega ha spiegato quando ha capito che sarebbe stato complicato riuscire ad avere la meglio su Razgatlioglu: “A tre giri dalla fine, perché i miei ragazzi mi hanno mostrato il distacco e non era abbastanza per vincere. Comunque sono felice, sono solo al secondo round in Superbike e se me lo avessero chiesto mesi fa avrei firmato per un secondo posto a Barcellona dietro a Toprak. Sono felice di come sono andate le prime gare finora”.

Cambierà qualcosa domani sulla sua Panigale V4 R? Nicolò non lo sa ancora: “Dobbiamo vedere quale sarà la temperatura, perché potrebbe esserci meno caldo. Dobbiamo verificare e poi fare una scelta“.

Foto: WorldSBK