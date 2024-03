MotoE Portimao: Mattia Casadei si prende Gara 2 e la leadership

Il ruggito del campione MotoE in carica. Mattia Casadei, dopo il podio nella prima corsa, si impone di forza nella seconda ed ultima gara del weekend a Portimao, riportandosi al comando della classifica iridata. Un doppio trionfo tricolore in questa giornata in Portogallo, ma è una Gara 2 da dimenticare per Nicholas Spinelli, che finisce prematuramente nella ghiaia. Bene invece Hector Garzo ma soprattutto Oscar Gutierrez, al debutto ma già capace di prendersi il primo podio MotoE. Non manca un bel momento al parco chiuso: Fabio Quartararo infatti è subito lì per congratularsi con l’amico per il risultato. Ecco com’è andata l’ultima corsa del primo fine settimana della stagione per la classe elettrica.

MotoE Gara 2

Ultima corsa del primo weekend MotoE del 2024, con Alessandro Zaccone chiamato a scontare un Long Lap Penalty per l’incidente con Jordi Torres nel corso di Gara 1. Super scatto di Spinelli, subito al comando davanti a Garzo, al poleman Granado ed a Casadei, ma arriva presto un doppio colpo di scena. Comminato un doppio Long Lap a Spinelli, scattato dalla posizione sbagliata in griglia, ma prima che possa scontare la sanzione ecco la caduta alla curva 10! Dopo una prima corsa trionfale il disastro in Gara 2…

Davanti intanto si infiamma la battaglia: a quattro giri dalla fine Casadei è al comando, ma Garzo attacca, dietro di loro non si staccano Granado, Gutierrez e Torres. Sono loro i piloti che danno vita alla grande battaglia per la vittoria in questa seconda gara della MotoE a Portimao, senza davvero risparmiarsi. Ma Mattia Casadei non è intenzionato a cedere stavolta: passa al comando e non lascia più la posizione, Hector Garzo e Oscar Gutierrez in primis possono solo “accontentarsi” dei restanti gradini del podio.

La classifica

MotoE generale

Foto: motogp.com