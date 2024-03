MotoGP, Marquez contro Bagnaia: “È stato un errore suo”

Nella seconda tappa del campionato MotoGP a Portimao il tanto atteso duello tra il campione Pecco Bagnaia e il neo arrivato Marc Marquez si trasforma in uno scontro. Al 23° dei 25 giri di gara i due piloti targati Ducati si sono annullati a vicenda mentre si contendevano il quinto posto. Nessuna penalità dalla Race Direction, un normale incidente che però rischia di acuire gli animi dopo alcune dichiarazioni a caldo.

Sorpasso al limite di Pecco

Il primo dato certo è che né Pecco né Marc avevano il ritmo del vincitore Jorge Martin, entrambi erano alla rincorsa di una posizione che consentisse di portare a casa punti preziosi per la classifica. Bagnaia è sicuramente un candidato al titolo MotoGP, Marquez vorrebbe esserlo pur senza ammetterlo. Nel debriefing i toni del piemontese sono sicuramente più pacati, l’alfiere Gresini è bollente come un serbatoio della moto. “È stato un errore che non mi aspettavo da Pecco, perché quando Acosta lo ha superato soffriva molto con le gomme e mancavano ancora tre giri“.

Bagnaia era visibilmente in difficoltà negli ultimi giri, tanto che poco prima aveva ceduto il quarto posto a Pedro Acosta. Alla staccata della curva 5 Marc Marquez attaccava all’interno la Ducati ufficiale, ma poi andava leggermente largo, quel tanto per far pensare a Pecco di avere lo spazio sufficiente per tentare il sorpasso. A quel punto l’ex Honda chiudeva la traiettoria e l’impatto è stato inevitabile. “Pecco soffriva molto e se non fosse stato in quella curva, l’avrei passato il giro dopo. Ma ha provato l’incrocio e io, che ero all’esterno, non ho potuto fare molto“. Dinanzi alle tv i toni restano blandi, ma con i media le dichiarazioni si fanno in discesa…

Marquez nel debriefing

“Dal mio punto di vista, è stato un errore di Bagnaia, ma non solo l’incidente – punta il dito Marc Marquez –. È voluto entrare all’interno senza tenere in considerazione che stavo chiudendo. Non era necessario farlo così aggressivo. Invece ha deciso di sì e la conseguenza è stata che due Ducati hanno concluso con zero punti. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Ducati ha la telemetria e si vede molto bene cos’è successo. Io l’ho vista, ma non posso spiegarlo perché è privata. È stato un errore che non mi aspettavo da Pecco. Era al limite di tutto“.

Pecco Bagnaia si sarebbe comportato in maniera diversa se non si fosse trattato di Marquez? “Non lo so. Dovreste chiederlo a lui. Quest’anno sto andando con molta calma, rispettando i tempi di cui ho bisogno. Questo potrebbe riaccadere anche nella prossima gara, ovviamente. Meno male che in questo sono stato io a subire“. La colpa non è di nessuno, ma l’episodio rischia di far diventare incandescenti le prossime sfide MotoGP.

